ദുബായ്∙ കേരളത്തിൽ ഈ വർഷം സായിദ് ചാരിറ്റി മാരത്തൺ സംഘടിപ്പിക്കാൻ യുഎഇ തീരുമാനിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യുഎഇ അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തി. ഈ വർഷം അവസാനം യുഎഇ ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാകും മാരത്തൺ.

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ രാജ്യാന്തര പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. യുഎഇയുടെ സ്ഥാപക പിതാവ് അന്തരിച്ച ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. 2005-ൽ ന്യൂയോർക്കിലാണ് സായിദ് ചാരിറ്റി മാരത്തൺ ആരംഭിച്ചതെന്ന് സായിദ് ചാരിറ്റി മാരത്തൺ ചെയർമാൻ ലഫ്. ജനറൽ മുഹമ്മദ് ഹിലാൽ അൽ കഅബി വിശദീകരിച്ചു.

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ധനസമാഹരണമാണ് ഈ മാരത്തണിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. യുഎഇയിൽ താമസിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണക്കൂടുതലും സ്വദേശികളോട് അവർ കാണിക്കുന്ന സ്‌നേഹവും കൂറുമാണ് പരിപാടിയുടെ വേദിയായി കേരളത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഎഇയിൽ താമസിക്കുന്ന 35 ലക്ഷത്തിലേറെ ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളികളാണ്.

പരിപാടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ കേരളത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ പിണറായി വിജയൻ സന്തോഷം അറിയിച്ചു. ഈ ആഗോള പരിപാടിയുടെ വേദിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിൽ കേരളത്തിന് അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ സംരംഭം യുഎഇയും ഇന്ത്യയും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളവും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ സൗഹൃദബന്ധം കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി സഞ്ജയ് സുധീർ പറഞ്ഞു. ഇത് കേരളത്തിനല്ല, രാജ്യത്തിനാകെ അഭിമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

പരിപാടിയുടെ സാങ്കേതികവും അനുബന്ധവുമായ വിവിധ വശങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിക്കുന്നതിനും കേരള സർക്കാർ ഒരു ഉന്നതതല സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും. ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഏകോപിപ്പിക്കും.

പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മുഴുവൻ ചെലവുകളും യുഎഇ അധികൃതർ വഹിക്കും. ലഫ്. ജനറൽ അൽ കഅബി ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യവസായി എം.എ. യൂസഫലിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയും യുഎഇ-ഇന്ത്യ ബന്ധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്കിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. സായിദ് ചാരിറ്റി മാരത്തണിന്റെ ഉന്നത സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങളായ ഹമൂദ് അബ്ദുല്ല അൽ ജുനൈബി, അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അൽ കഅബി തുടങ്ങിയവരും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: UAE to organize Zayed Charity Marathon in Kerala this year