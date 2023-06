ജിഡിആർഎഫ്എയും ദുബായ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ധാരണയിൽ

ദുബായ്∙ദുബായിലെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്സിലെ (ജിഡിആർഎഫ്എ) സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കും അവരുടെ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സ്കോളർഷിപ്പുകളും കിഴിവുകളും നൽകുന്നതിന് ദുബായ് സർവകലാശാലയുമായി ഒരു പങ്കാളിത്ത കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

വകുപ്പിലെ ഇമാറാത്തി ജീവനക്കാർക്കും ഇന്ത്യകാർ അടക്കമുള്ള വിദേശി സ്റ്റാഫുകൾക്കും കരാറിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ജിഡിആർഎഫ്എ ദുബായ് മേധാവി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മുഹമ്മദ്‌ അഹ്‌മദ്‌ അൽ മർറിയും ദുബായ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഉന്നത പ്രതിനിധിയും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പ് വച്ചു.

ഇരുകക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയവും ഏകോപനവും കാര്യക്ഷമമാക്കാനും അവരുടെ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും പങ്കാളിത്തത്തിലെ മികച്ച രീതികൾ സ്വീകരിക്കാനും കരാർ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനൊപ്പം സംയുക്ത വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ, പ്രത്യേക കോഴ്‌സുകളിലും കോൺഫറൻസുകളിലും പങ്കാളിത്തം, പരസ്പര സംരംഭങ്ങളിലും പ്രോജക്റ്റുകളിലും സഹകരണം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ പങ്കാളിത്തം വഴിയൊരുക്കുന്നു.

ഇരു കക്ഷികളും പരസ്പരം ഇവന്റുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കും. വൈദഗ്ദ്ധ്യം, അനുഭവങ്ങൾ, ഗവേഷണ കണ്ടെത്തലുകൾ, നൂതന ആശയങ്ങൾ, ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഫീൽഡ് സന്ദർശനങ്ങൾ എന്നിവ കൈമാറും. ഈ പങ്കാളിത്തത്തിന് കീഴിൽ, ദുബായ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജിഡിആർഎഫ്എ ജീവനക്കാർക്ക് അതിന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിനായി വാർഷിക സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. കൂടാതെ, ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രികളിലും കിഴിവ് നൽകും.

