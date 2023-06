ദോഹ∙ ഒളിച്ചോടിയ 22 വനിതാ ഗാര്‍ഹിക തൊഴിലാളികളെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മന്ത്രാലയത്തിലെ സെര്‍ച്ച് ആന്‍ഡ് ഫോളോ-അപ്പ് വകുപ്പാണ് ഏഷ്യന്‍ രാജ്യക്കാരായ തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്.

അതേസമയം ഇവരുടെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അധികൃതര്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. കൂടുതല്‍ നിയമ നടപടികള്‍ക്കായി ഇവരെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറി. ഗാര്‍ഹിക തൊഴിലാളികള്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളില്‍ അനധികൃതമായി ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത വര്‍ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

English Summary: Ministry of Interior arrests more than 20 runaway domestic workers in Qatar.