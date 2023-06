വിമാന നിരക്ക് വർധന: എംപിക്ക് നിവേദനം

ദോഹ ∙ വിമാനനിരക്കിന്റെ പേരിലുള്ള ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദോഹ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ അടൂർ പ്രകാശ് എംപിക്ക് കൾചർ ഫോറം നേതാക്കൾ നിവേദനം നൽകി.

അവധിക്കാലത്ത് കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി വിമാന ചാർജ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ടാകണമെന്നും വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ വിമാന കമ്പനികളുടെ നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമനിർമാണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഗൾഫിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ വരവിനുസരിച്ച് അതത് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നും നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൾചർ ഫോറം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുനീഷ് എ. സി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി താഹസീൻ അമീൻ, ട്രഷറർ എ ആർ. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ, സെക്രട്ടറി അഹമ്മദ് ഷാഫി ഷാഫി, സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ഷെരീഫ് തിരൂർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിവേദനം കൈമാറിയത്.



കെഎംസിസി പ്രവർത്തക സംഗമം

ഖത്തർ കെഎംസിസി കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭാ അംഗങ്ങളെ വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ കൊണ്ടോട്ടി മുനിസിപ്പൽ കെഎംസിസി കമ്മിറ്റി ‘കണക്ടിങ്’ 'പ്രവർത്തക സംഗമം നടത്തി. സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷെഫീഖ് ഹുദവിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജലീൽ പള്ളിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രവാസി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, നോർക്ക ക്ഷേമ നിധി, ഐസിബിഎഫ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഐസിബിഎഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം അബ്ദുറഊഫ് കൊണ്ടോട്ടി വിശദീകരിച്ചു. ഖത്തർ കെഎംസിസി മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോയ കൊണ്ടോട്ടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. മുഹമ്മദലി നാനാക്കൽ, ശിഹാബ് കാരി , അബൂബക്കർ കാളങ്ങാടൻ, ഫൈസൽ പാലക്കൽ, നവാസ് ചിറയിൽ, തൗസീഫ്, കരീം ചോമയിൽ, മുനിസിപ്പൽ കെഎംസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷബീബ് കൊണ്ടോട്ടി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനസ് പെരിഞ്ചീരി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

