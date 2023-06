ഷാർജയിൽ ഹരിതമേഖലകൾ മോശമാക്കിയാൽ നടപടി

ഷാർജ ∙ എമിറേറ്റിലെ ഹരിതപ്രദേശങ്ങളിൽ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഷാർജ നഗരസഭയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. പുൽത്തകിടി ഉപയോഗത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും നിർദേശം നൽകി.

പുൽത്തകിടികളിൽ നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ: മാലിന്യം എറിയുകയോ പുല്ലിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യൽ, പൊതുസ്വത്ത് നശിപ്പിക്കൽ, ബാർബിക്യൂ, ക്യാംപ് ഫയർ, ഹരിതമേഖലയിൽ പന്തു കളി, മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരൽ, പുൽത്തകിടിയോ പൂക്കളോ കേടുവരുത്തൽ, പുല്ലിൽ സൈക്കിൾ/മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, ഷീഷ (ഹുക്ക) വലിക്കുക, ശബ്ദമലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കൽ. പാർക്കുകളിൽ അനുമതിയില്ലാതെ ഒത്തുചേരുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

