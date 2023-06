സൗദിയിൽ അഴിമതി കേസുകളിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം പിടിയിലായത് 141 പേർ

ജിദ്ദ∙ സൗദിയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം അഴിമതി കേസുകളിൽ സ്വദേശികളും വിദേശികളും അടക്കം 141 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അഴിമതിയും കൈക്കൂലിയും അധികാര ദുർവിനിയോഗവും പണംവെളുപ്പിക്കലും വ്യാജ രേഖാനിർമാണവും സംശയിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം 253 പേരെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഇതിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് വ്യക്തമായ 141 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതിരോധ, ആഭ്യന്തര, ആരോഗ്യ, മുനിസിപ്പൽ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സകാത്ത്, ടാക്‌സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരും അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Corruption cases 141 people were arrested in Saudi last month