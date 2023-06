ലഹരി മരുന്ന് കേസിൽ പ്രതിക്ക് 25 വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷം റിയാൽ പിഴയും

തബൂക്ക്∙ ലഹരി മരുന്ന് കടത്ത് കേസിൽ സൗദിയിൽ പ്രതിക്ക് 25 വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷം റിയാൽ പിഴയും ശിക്ഷ. സൗദി പൗരനെയാണ് തബൂക്ക് അപ്പീൽ കോടതി 25 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചത്.

മൂന്നു കിലോയോളം കറുപ്പാണ് കടത്തിയത്. ശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വിദേശ യാത്ര നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രതിക്ക് 25 വർഷത്തേയ്ക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു ലക്ഷം റിയാൽ പിഴയും ചുമത്തി. ലഹരി കടത്തിന് ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കമുള്ള സൗദി പൗരന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടാനും സിം കാർഡ് റദ്ദാക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

English Summary: 25 years imprisonment and one lakh Riyal fine for the accused in the drug case