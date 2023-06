വിദ്വേഷം വളർത്തുന്ന വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച സ്ത്രീ അബുദാബിയിൽ പിടിയിൽ

അബുദാബി∙ വിദ്വേഷം വളർത്തുന്ന വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ത്രീയെ അബുദാബി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുറ്റകരമായ വീഡിയോ വിവിധ സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ വൈറലായതിനെ തുടർന്നാണ് അറബ് യുവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരെ പിന്നീട് ജയിലിലടച്ചതായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചു.

പുരുഷന്മാരെയും വീട്ടുജോലിക്കാരെയും അപമാനിക്കുന്ന വിഡിയോയിലെ സംസാരം പൊതു ആചാരങ്ങളും ധാർമ്മികതയും ലംഘിക്കുന്നതാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. വിദ്വേഷം വളർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിച്ച് പ്രതിയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അബുദാബി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രതിക്കെതിരെ തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ടു.

രണ്ട് കോടിയിലേറെ രൂപ വരെ പിഴയും തടവും

വംശീയവും മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ വിദ്വേഷം വളർത്തുന്ന യാതൊന്നും കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് അതോറിറ്റി പൊതുജനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത തടവും 5,00,000 ദിർഹത്തിൽ(ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപ) കുറയാത്തതും പിഴയും 10,00,000 ദിർഹ(2 കോടിയിലേറെ രൂപ)ത്തിൽ കൂടാത്തതുമായ പിഴയും ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പിഴകളിൽ ഒന്ന്. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതോ വിവേചനമോ വിദ്വേഷമോ കാണിക്കുന്നതോ ആയ രേഖകൾ, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, ശബ്ദരേഖകൾ, സിനിമകൾ, ടേപ്പുകൾ, ഡിസ്കുകൾ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ കൈവശം വയ്ക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് യുഎഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റം ചെയ്യുന്നവർ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷിക്കപ്പെടും.

വിവേചന /വിദ്വേഷ വിരുദ്ധ നിയമം ശക്തം

വിവേചനവും വിദ്വേഷവും ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തവും വ്യക്തവുമായ ഫെഡറൽ ഡിക്രി നിയമം യുഎഇ 2015 ജൂലൈയിൽ പാസാക്കി. ഇത് യുഎഇയിലെ എല്ലാവരേയും സംരക്ഷിക്കാനും സാമൂഹിക സുരക്ഷ എന്ന ആശയം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സഹിഷ്ണുതയുടെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും സ്വീകാര്യതയുടെയും പരിതസ്ഥിതിക്ക് ഉറച്ച നിയമനിർമ്മാണ അടിത്തറ നൽകാനാണ് നിയമം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മതം, ജാതി, സിദ്ധാന്തം, വംശം, നിറം അല്ലെങ്കിൽ വംശീയ ഉത്ഭവം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തികൾക്കോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കോ എതിരായ വിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

മത വിദ്വേഷമോ മതങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പദപ്രയോഗം പോലും രാജ്യത്ത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്. സംഭാഷണം, എഴുതപ്പെട്ട രേഖകൾ, പുസ്തകങ്ങളും ലഘുലേഖകളും ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും നിയമത്തിന്‍റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നു.

ദൈവം, പ്രവാചകന്മാർ, അപ്പോസ്തലന്മാർ, മത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, ശ്മശാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ അപമാനിക്കുന്നതായി കരുതുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും നിയമം നിരോധിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മതവിദ്വേഷം ഉണർത്താൻ പ്രത്യേകമായി സ്ഥാപിതമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തെയോ ഗ്രൂപ്പിനെയോ നിയമം നിരോധിക്കുകയും വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളുടെയോ വ്യക്തികളുടെയോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കോ പിന്തുണക്കാർക്കോ കർശനമായ ശിക്ഷകൾ ശുപാർശയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തികൾക്കോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കോ എതിരെ വിവേചനം, വിദ്വേഷം എന്നിവയുടെ വിത്ത് പാകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ യുഎഇയില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമ്മേളനങ്ങളും യോഗങ്ങളും പോലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളും നിയമം തടയുന്നു. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതും പുതിയ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ്. ഏതൊരു നിയമലംഘന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരാളും അധികാരികളുടെ മുമ്പാകെ സ്വമേധയാ ഹാജരാകാൻ നിയമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം കേസുകളിൽ പിഴകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കോടതികളെ അനുവദിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്.

