ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റം; ആദ്യ പത്തിൽ ഇടംപിടിച്ച് യുഎഇ

അബുദാബി∙ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 10 സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇടംപിടിച്ച് യുഎഇ . രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചതെന്ന് 2023-ലെ ഐഎംഡി വേൾഡ് കോംപറ്റിറ്റീവ്‌നസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു. അതേസമയം എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും കുതിച്ചുചാട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. യുഎഇ 'സാമ്പത്തിക പ്രകടനം' ആറിൽ നിന്നും നാലിലേക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തി. 'ബിസിനസ് കാര്യക്ഷമത' 17-ൽ നിന്ന് 16-ലേയ്ക്ക് ഉയർന്നു. റാങ്കിങ്ങിൽ ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്ന് ഖത്തർ 18-ാം സ്ഥാനത്തും ഏഴ് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്ന് സൗദി അറേബ്യ 17-ാം സ്ഥാനത്തും അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്ന് ബഹ്‌റൈൻ 25-ാം സ്ഥാനത്തും എത്തി.

Read also: 30 വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഫ്ളൈ നാസ്...



യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാന മന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം പ്രസിഡന്‍റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനെയും യുഎഇയിലെ ജനങ്ങളെയും ഈ നേട്ടത്തിനായുള്ള അവരുടെ പരിശ്രമത്തിനും ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കും അർപ്പണബോധത്തിനും ട്വിറ്ററിലൂടെ അഭിനന്ദിച്ചു. മാനേജ്‌മെന്റ്, ഊർജം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, മാറ്റങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ കഴിവ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സൂചകങ്ങളിൽ യുഎഇ ലോകത്തെ നയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

ഓസ്‌ട്രേലിയ, ജർമ്മനി, ദക്ഷിണ കൊറിയ, യുകെ, ഫ്രാൻസ്, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ വികസിത രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് യുഎഇ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഇപ്പോൾ മത്സരാധിഷ്ഠിതമാണ്. വേൾഡ് കോംപറ്റിറ്റീവ്‌നസ് സെന്ററിന്റെ ചീഫ് ഇക്കണോമിസ്റ്റായ ക്രിസ്‌റ്റോസ് കബോലിസ് യു‌എഇയെയും മറ്റ് പ്രാദേശിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളെയും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ചടുലമായ നയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിന് പ്രശംസിച്ചു. രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ഡെന്മാർക്ക് ‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. അയർലൻഡ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, സിംഗപ്പൂർ, നെതർലാൻഡ്‌സ്, തായ്‌വാൻ, ഹോങ്കോങ്, സ്വീഡൻ, യുഎസ്എ, യുഎഇ എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ.

English Summary: Advancement of Gulf countries in world economy; UAE ranked in the top ten