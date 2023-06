ബലി പെരുന്നാൾ മുന്നൊരുക്കവുമായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

ദുബായ്∙ ബലി പെരുന്നാളിന് കൂടുതൽ അറവുമാടുകളെ എത്തിച്ച് എല്ലാ മുന്നൊരുക്കവും പൂർത്തിയാക്കി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അറവുശാലകൾ. 4 അറവുശാലകളിൽ നിന്നായി മണിക്കൂറിൽ 900 ആടുമാടുകളെ അറക്കും. ഖിസൈസിൽ 282, ക്വിക്ക് ഈദ് അബാറ്റർ ഖിസൈസിൽ 300, അൽഖൂസിൽ 125, ലിസെയ്‌ലിയിൽ 105, ഹത്തയിൽ 82 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആടുമാടുകളുടെ എണ്ണം.

ഇതിനായി രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള അറവ് ഉപകരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആരോഗ്യ വിഭാഗം ആക്ടിങ് ഡയറക്ടർ അദേൽ അൽ കറാനി പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ സുരക്ഷിതമായാണ് മൃഗങ്ങളെ അറക്കുന്നതെന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മുൻ കരുതലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്വീകരിച്ചു. നിലവിലുള്ള 8 സ്മാർട് ആപ്പുകൾ വഴി ഇറച്ചി ഓർഡർ നൽകാം. ആവശ്യപ്പെട്ട അളവിൽ വൃത്തിയുള്ള ഇറച്ചി വീടുകളിൽ എത്തിക്കും.

ചില്ലറ വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തിരക്കിന്റെ പൊടിപൂരം

ദുബായ്∙ ബലി പെരുന്നാൾ അവധിയും പിന്നാലെ സ്കൂളുകൾക്ക് മധ്യവേനൽ അവധിയും വരുന്നതോടെ ചില്ലറ വിൽപന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കച്ചവടത്തിന്റെ പൊടിപൂരം. പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതാണ് കച്ചവടം കുതിച്ചു കയറാൻ കാരണം. ചില്ലറ വിൽപനയിൽ ഈ മാസം ഇതുവരെ 20% വളർച്ചയുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. വരും ആഴ്ചകളിൽ കച്ചവടം ഇരട്ടിയിലധികമാകും.

നാട്ടിലേക്കുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധിച്ചതു പ്രവാസികളെ നന്നായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും യാത്ര ഉറപ്പിച്ചവർ, ഉറ്റവർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും സമ്മാനിക്കാനുള്ളതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടുകയാണ്. ട്രോളിബാഗുകൾ, അത്തർ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ, സൗന്ദര്യ വർധക വസ്തുക്കൾ, ചോക്ലേറ്റുകൾ, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് വാങ്ങുന്നതിൽ അധികവും. കടകളിൽ പുതിയ ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില കടകളിൽ 70% വരെ വിലക്കുറവുണ്ട്.

English Summary: Dubai Municipality abattoirs ready with latest equipment to welcome Eid Al-Adha.