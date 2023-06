നിർധന കുടുംബത്തിലെ ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായ കുടുംബനാഥന് സാമ്പത്തിക സഹായം കൈമാറി

ജിദ്ദ∙ നിർധന കുടുംബത്തിലെ ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായ കുടുംബനാഥന് ലക്കി സോക്കർ കൊട്ടപ്പുറം പ്രവാസി വിങ് നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം മുഖ്യരക്ഷാധികാരി പി.വി നൗഷാദ്, സെക്രട്ടറി പി.കെ സിറാജ് എന്നിവർ കൈമാറി.പ്രസിഡന്റ് സിദ്ദീഖ് മുഴങ്ങല്ലൂർ, സൽമാൻ ഫാരിസ് , പി. ഷാജു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.



English Summary: Financial assistance was handed over to the head of the family who had kidney failure