ദോഹ∙ കെഎംസിസി യൂത്ത് വിങ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫിറോസ് ബാബു മെമ്മോറിയല്‍ സെവന്‍സ് ഫുട്‌ബോള്‍ ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ ഫിക്‌സചര്‍ റിലീസിങും റോളിങ് ട്രോഫി കൈമാറ്റവും നടത്തി.

കെഎംസിസി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസില്‍ നടന്ന പരിപാടി ഖത്തര്‍ കെഎംസിസി സംസ്ഥാന ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് കെ. മുഹമ്മദ് ഈസ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യൂത്ത് വിങ് മലപ്പുറം ജില്ലാ ചെയര്‍മാന്‍ ഷാക്കിറുല്‍ ജലാല്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ റോളിങ് ട്രോഫി മലപ്പുറം മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ അസ്ലം ബംഗാളത്, ജംഷീര്‍ പൂക്കോട്ടൂര്‍, അദ്‌നാന്‍ മലപ്പുറം, ആഷിഖ് ടി വി എന്നിവരില്‍ നിന്നും യൂത്ത് വിങ് ഇന്‍ചാര്‍ജ് മുഹമ്മദ് ലയിസ് ഏറനാട് റോളിങ് ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങി. ഫിക്‌സ്ചര്‍ റിലീസിങ്ങിന്റെ ലോട്ടെടുക്കല്‍ ഖത്തര്‍ കെഎംസിസി സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സലിം നാലകത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആര്‍ജെ അഷ്ടമി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു.

ജില്ലാ ജനറല്‍ കണ്‍വീനര്‍ സിദ്ദിഖ് പറമ്പന്‍, ടൂര്‍ണമെന്റ് കമ്മിറ്റി ജനറല്‍ കണ്‍വീനര്‍ ഫാസില്‍ നെച്ചിയില്‍, മലപ്പുറം ജില്ലാ കെഎംസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അക്ബര്‍ വെങ്ങാശ്ശേരി, ടൂര്‍ണമെന്റ് കമ്മിറ്റി ട്രഷറര്‍ ഫവാസ് കൊണ്ടോട്ടി എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു. സംസ്ഥാന കെഎംസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിദ്ദീഖ് വാഴക്കാട്, സംസ്ഥാന കെഎംസിസി സെക്രട്ടറി അലി മുറയൂര്‍, ജില്ലാ കെഎംസിസി ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് മെഹബൂബ് നാലകത്ത്, ജില്ലാ കെഎംസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അക്ബര്‍ വെങ്ങശ്ശേരി, ജില്ലാ കെഎംസിസി ട്രഷറര്‍ റഫീഖ് കൊണ്ടോട്ടി, ജില്ലാ കെഎംസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജബ്ബാര്‍ താനൂര്‍, ജില്ലാ കെഎംസിസി സെക്രട്ടറിമാരായ മുഹമ്മദ് ലായീസ്, മജീദ് തവനൂര്‍, മുനീര്‍ മലപ്പുറം, ഷംസീര്‍ മാനു, യൂത്ത് വിംഗ് ചെയര്‍മാന്‍ ഷാക്കിറുല്‍ ജലാല്‍, യൂത്ത് വിംഗ് ജനറല്‍ കണ്‍വീനര്‍ സിദ്ദിഖ് പറമ്പന്‍, ടൂര്‍ണമെന്റ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ മുഹ്‌സിന്‍ വണ്ടൂര്‍, ടൂര്‍ണമെന്റ് കമ്മിറ്റി ജനറല്‍ കണ്‍വീനര്‍ ഫാസില്‍ നെച്ചിയില്‍, ടീം മാനേജര്‍മാര്‍, ക്യാപ്റ്റന്മാര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

മത്സരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദോഹ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നിന്നും മത്സരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചിത്രം മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ പകര്‍ത്തുന്ന കാണികളില്‍ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സമ്മാനം നല്‍കുമെന്നും ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചു.

English Summary: Fixture release and rolling trophy handing over of Firos Babu Memorial sevens football