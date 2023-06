ഷെയ്ഖ് യൂസുഫ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സഈദ് അറഫ സംഗമത്തിൽ ഖുതുബ നിർവ്വഹിക്കും

മക്ക∙ ഷെയ്ഖ് യൂസുഫ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സഈദ് ഈ വർഷത്തെ ഹജിലെ അറഫ സംഗമത്തിൽ ഖുതുബ നിർവ്വഹിക്കും. സൗദിയിലെ ഉന്നത പണ്ഡിത സഭ അംഗമാണ് ഇദ്ദേഹം. ഹറം പള്ളി ഇമാമും പ്രഭാഷകനുമായ ഷെയ്ഖ് മാഹിർ ബിൻ ഹമദ് അൽ മുഐകിലി റിസർവ് ഇമാമായിരിക്കും.

ഷെയ്ഖ് ബിൻ സഈദ് മക്കയിലെ ഹറം മസ്ജിദിലും മദീനയിലെ പ്രവാചക പള്ളിയിലും മറ്റ് ഒ‌‌‌ട്ടേറെ പള്ളികളിലും അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20 വർഷത്തിലേറെയായി നിരവധി പള്ളികളിലും പെരുന്നാള്‍ പ്രാർത്ഥനാ സംഗമങ്ങളിലും പ്രബോധകനായും പ്രവർത്തിച്ചു. മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും സർവകലാശാലകളുടെയും പരിപാടികളിലും സ്ഥിരം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളാണ്.

കൗൺസിൽ ഓഫ് സീനിയർ സ്‌കോളേഴ്‌സ് അംഗം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പദവികൾ ഷെയ്ഖ് ബിൻ സഈദ് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നാല് വർഷത്തേക്ക് ഇസ്‌ലാമിക് അഫയേഴ്‌സ് ഡെപ്യൂട്ടി മന്ത്രിയായി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചിരുന്നു. ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ സഊദ് ഇസ്‌ലാമിക് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ വിവിധ അക്കാദമിക് തസ്തികകൾക്ക് പുറമെ പ്രൊഫസർ, അസോസിയേറ്റ് പ്രഫസർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ, ലക്ചറർ, ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ നിലകളിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.



ഇസ്‌ലാമിക കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ, ഖുർആൻ മത്സര സമിതി തലവൻ, ഹജ് കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ പദവികളിലും കിങ്‌ ഫഹദ് ഖുർആൻ പ്രിന്റിങ്‌ കോംപ്ലക്സിലെ ഖുർആൻ പരിഭാഷാ കമ്മിറ്റിയുടെ തലവൻ തുടങ്ങി നിരവധി പദവികളിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Sheikh Yusuf bin Muhammad bin Sayeed to deliver the khutbah at the Arafa gathering in Hajj