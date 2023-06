സംയുക്ത കരിയർ കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂളും ലീഡ് ജൂനിയറും

അജ്മാൻ∙ ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂൾ, ലീഡ് ജൂനിയർ എന്നിവ സംയുക്തമായി കരിയർ കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘സീക്രട്ട് സക്സസ് മന്ത്ര ഫോർ കരിയർ’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി സമാധാനത്തിനുള്ള കുമരേഷ് മിശ്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഭാവിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തൊഴിൽ ഏതായാലും അതിൽ വിജയം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ബോധമാണ് കുട്ടികളിൽ വളർത്തേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വന്തം കഴിവുകൾ സസൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് വികസിപ്പെടുക്കണം. നിർമിത ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു.

സിവിൽ സർവീസ് സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും മാറിയ കാലത്തെ ജോലി, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധർ ക്ലാസ് എടുത്തു. മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ജെ.എസ്‌ മുകുൽ, മുൻ പൊലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഋഷിരാജ് സിങ്, രാജ്യസഭാ ടി.വി മുൻ എഡിറ്ററും ഫ്രാങ്ക് റുസാൻ പെരേര, ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂൾ അക്കാദമിക് ഡയറക്ടർ സി.ടി ആദിൽ, ഡീൻ വസീം യൂസഫ് ബട്ട്, ലീഡ് ജൂനിയർ ഡയറക്‌ടർ അനുരൂപ് സണ്ണി, സോമേഷ് സിങ്, അനുകുമാരി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

