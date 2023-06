കടുത്ത ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷയ്ക്ക് തീർഥാടകർ കുടകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഹജ്– ഉംറ മന്ത്രാലയം

ജിദ്ദ∙ കടുത്ത ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷയ്ക്ക് തീർഥാടകർ കുടകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഹജ്– ഉംറ മന്ത്രാലയം. തീർഥാടകരെ സൂര്യാഘാതത്തിൽ നിന്നും ചൂടിന്‍റെ ക്ഷീണത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശങ്ങളിലാണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക, കുട ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, തണലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിയുക, നട്ടുച്ച സമയങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയും നിർദേശങ്ങളിലുണ്ട്.



English Summary: The Ministry of Haj and Umrah has advised pilgrims to use umbrellas to protect themselves from the extreme heat