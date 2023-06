കണ്ണൂർ സ്വദേശി മക്കയിൽ അന്തരിച്ചു

മക്ക∙ കേന്ദ്ര ഹജ് കമ്മിറ്റി വഴി മക്കയിലെത്തിയ കണ്ണൂർ സ്വദേശി അന്തരിച്ചു. നോർത്ത് മാട്ടൂൽ സ്വദേശി ബയാൻ ചാലിൽ അബ്ദുല്ല (71)യാണ് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ മക്കയിലെ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്.

സ്ട്രോക് ബാധിതനായി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഭാര്യ ഖദീജയുമൊത്താണ് അദ്ദേഹം ഹജിനെത്തിയത്. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് മൃതദേഹം മക്കയിൽ ഖബറടക്കുമെന്ന് മക്ക കെഎംസിസി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

English Summary: A native of Kannur, passed away in Makkah