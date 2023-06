ദോഹ∙ ഏറ്റവും നൂതനമായ വിമാനത്താവള സംരംഭത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം ഹമദ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക്. ഫ്യൂച്ചർ ട്രാവൽ എക്‌സിപീരിയൻസ് ഇന്നവേറ്റീവ് അവാർഡിന്റേതാണ് പുരസ്‌കാരം.

അയർലണ്ടിലെ ഡുബ്ലിനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് പുരസ്‌കാരം നൽകിയത്. വിമാനത്താവളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ ടെക്‌നോളജി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഖത്തർ ഐടി ബിസിനസ് അവാർഡിൽ സ്മാർട് സൊലൂഷൻ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്‌കാരവും ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

