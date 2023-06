ദോഹ∙ കോൺകകാഫ് ഗോൾഡ് കപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഖത്തറും ന്യൂസീലൻഡും തമ്മിൽ നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിനിടെ കളിക്കാർ തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കം. ഖത്തറുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂസീലൻഡ് പിന്മാറി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓസ്ട്രിയയിലെ വിയന്നയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയാണ് കയ്യാങ്കളി.

ഖത്തർ ഫുട്‌ബോൾ ടീമിലെ താരങ്ങളിലൊരാൾ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ന്യൂസീലൻഡ് ആദ്യ പകുതിയോടെ മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഖത്തറിന്റെ അൽ അന്നാബി കളിക്കളത്തിലെത്തിയെങ്കിലും ന്യൂസീലൻഡ് മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിച്ചു.

ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് ന്യൂസീലൻഡ് ആയിരുന്നു മുൻപിൽ. ആദ്യ പകുതിയിലെ 40-ാം മിനിറ്റിൽ ഖത്തറിന്റെ യൂസുഫ് അബ്ദുൽ റസാഖും ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ ബോക്‌സലും തമ്മിലാണ് വാക്കുതർക്കമുണ്ടായത്.

ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് ഇരു ടീമുകളിലെയും മറ്റ് താരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതോടെ തർക്കം രൂക്ഷമാവുകയും റഫറിയുടെയും മുതിർന്ന താരങ്ങളുടെയും ഇടപെടലിൽ പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ച് കളി തുടരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ന്യൂസീലൻഡ് മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിച്ചു. അബ്ദുറസാഖിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ ന്യൂസീലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ജോ ബെൽ റഫറിക്ക് പരാതി നൽകി.

