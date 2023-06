ബലി പെരുന്നാള്‍ പ്രമാണിച്ച് ഒമാനില്‍ ശമ്പളം നേരത്തെ നൽകാൻ ഉത്തരവ്

മസ്‌കത്ത്∙ ബലിപെരുന്നാൾ പ്രമാണിച്ച് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനകാര്‍ക്കുള്ള ശമ്പളം ഈ മാസം 25ന് മുമ്പായി വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് നിർദേശം. രാജകീയ ഉത്തരവ് നമ്പര്‍ (35/2023) പുറപ്പെടുവിച്ച തൊഴില്‍ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയമായാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, ഒമാനില്‍ ബലി പെരുന്നാള്‍ അവധി ദിനങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ മാസം 27 മുതല്‍ ജൂലൈ ഒന്ന് വരെ പൊതു അവധിയായിരിക്കും. വാരാന്ത്യ അവധി ദിനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെയാണിത്. അഞ്ച് ദിവസം തുടര്‍ച്ചയായി അവധി ലഭിക്കും. ജൂലൈ രണ്ട് ഞായറാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിനം പുനരാരംഭിക്കും.

English Summary: Ordered to pay salaries early in Oman on the occasion of Eid al-Adha