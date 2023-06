സലാലയില്‍ ഖരീഫ് കാലത്തിന് ഇന്ന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം

സലാല∙ ഖരീഫ് കാലത്തിന് ഇന്ന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം. സഞ്ചാരികളെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ ഹരിതാഭമായ പ്രകൃതിയും മഞ്ഞും ചാറ്റല്‍ മഴയും പെയ്യുന്ന പ്രകൃതിയുമായി സലാല തയാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ദേശീയ സ്ഥിതി വിവര വിഭാഗം, ഒമാന്‍ വിനോദ സഞ്ചാര മന്ത്രാലയം എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ സന്ദര്‍ശകരുടെ കണക്കെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും. സെപ്തംബര്‍ 21 വരെയാണ് ഔദ്യോഗിക ഖരീഫ് കാലം.

ഖരീഫ് കാലം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ അകത്തുനിന്നു പുറത്തുനിന്നുമായി ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളാണ് സലാലയിലെ പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കാനായി എത്തുക. ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ വരവിനോടനുബന്ധിച്ച് ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ദോഫാര്‍ ഗവര്‍ണറേറ്റിന്റെയും കീഴില്‍ എല്ലാവിധ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ജിസിസി രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ നിന്നും വിമാന കമ്പനികള്‍ ഇതിനോടകം ഖരീഫ് കാല പ്രത്യേക സര്‍വീസുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഴയില്‍ കുതിര്‍ന്ന് സഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ സലാല ഇതിനോടകം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരിയതാണെങ്കിലും ഇടതടവില്ലാത്ത മഴ സലാലയുടെ മണ്ണിനും സാഞ്ചാരികള്‍ക്കും കുളിര് സമ്മാനിക്കുകയാണ്. ജി സി സിയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ ചൂട് ശക്തമാകുമ്പോള്‍ സലാലയിലെ തണുപ്പ് ആഘോഷിക്കാന്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഈ ചാറ്റല്‍ മഴ ഏറെ ആസ്വാദ്യകരമായിരിക്കുകയാണ്. ജി സി സി രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒമാനിലെ മസ്‌കത്ത് അടക്കമുള്ള മേഖലയില്‍ നിന്നുമാണ് സലാലയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സഞ്ചാരികള്‍ എത്താറുള്ളത്.

English Summary: Today marks the official start of Kharif season in Salala