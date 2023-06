സ്മാർട് സഞ്ചാരത്തിന് 1000 ഇ –സ്കൂട്ടറുകൾ

മക്ക ∙ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ ഹജ് തീർഥാടകരുടെ സഞ്ചാരം സ്മാർട്ടാക്കാൻ ഇ-സ്കൂട്ടറുകളും. 1000 ഇ–സ്കൂട്ടറുകളാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ജനറൽ അതോറിറ്റി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇ–സ്കൂട്ടർ പരീക്ഷണം വിജയകരമായതോടെ ഇത്തവണ വിപുലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും സ്മാർട്ട് സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു ഗതാഗതം എളുപ്പമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇ-സ്കൂട്ടറുകൾക്കായി പ്രത്യേക ട്രാക്ക് നിർമിച്ച് ഗതാഗത സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കായിട്ടുണ്ട്.

കദാന സ്റ്റേഷൻ മുതൽ ഹറം പള്ളിയിലേക്കുള്ള ബാബ് അലി സ്റ്റേഷനു സമീപം മഹ്ബസ് അൽ ജിൻ ടണൽ വരെ 2 കി.മീ നീളത്തിലാണ് ഇ–സ്കൂട്ടർ ട്രാക്ക് ഒരുക്കിയത്. ഇതുവഴി സഞ്ചാരസമയ സമയം കുറയും. ഇ–സ്കൂട്ടർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി വിദഗ്ധ സംഘത്തെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി.

English Summary: 1,000 scooters ready for use by pilgrims during Hajj in Saudi city of Mecca.