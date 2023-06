ഗ്ലോബൽ ചെസ് ലീഗ് ഇന്നുമുതൽ; മാറ്റുരയ്ക്കാൻ 6 ടീമുകൾ

ദുബായ്∙ ഗ്ലോബൽ ചെസ് ലീഗ് ഇന്നു മുതൽ ജൂലൈ 2വരെ നടക്കും. ക്ലാസിക്കൽ, റാപ്പിഡ്, ബ്ലിറ്റ്സ് കാറ്റഗറിയിൽ 6 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും. ഐപിഎൽ, ഐഎസ്എൽ മാതൃകയിൽ ചെസ് മൽസരം കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കിയാണ് ഗ്ലോബൽ ചെസ് ലീഗ് നടത്തുന്നത്.

കാൾസൻ, വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ്, ലെവൻ അരോനിയൻ, മാക്സിമി വാഷിയർ, നോഡിർബെക് അബ്ദുസത്തറോവ്, അലക്സാണ്ടർ ഗ്രിഷുക്, ഡാനിൽ ദുബോ, വിദിത് ഗുജ്റാത്തി, അർജുൻ എറിഗയ്സി, ഡി. ഗുകേഷ്, അലക്സാൻഡ്ര കോസ്റ്റനുക്, കതെറിന ലഗ്‌നോ, കൊനേരു ഹംപി, ഹരിക ദ്രോനാവല്ലി തുടങ്ങിയവർ ചെസ് ലീഗിൽ പങ്കെടുക്കും. റൗണ്ട് റോബിൻ രീതിയിലാണ് മൽസരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.

English Summary: The first edition of the Global Chess League set to start in Dubai.