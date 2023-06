ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിനെ ജനപ്രിയ യുഎഇ ആകർഷണമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു

ദുബായ്∙ ദുബായിലെ കുടുംബ സൗഹൃദ ഫെസ്റ്റിവൽ പാർക്ക് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിനെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ യുഎഇ ആകർഷണമായി മാർക്കറ്റ് റിസേർചറായ യുഗൊ നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

യുഎഇയിൽ നിന്നും സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുമായി 2,000-ലേറെ പേരിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം സ്വരൂപിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തിനിടെ യുഎഇയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ആകർഷണം എന്ന നിലയിൽ ഈ ആഗോള കലാ–സാംസ്കാരിക–ഷോപ്പിങ് കേന്ദ്രം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. അഞ്ചിൽ രണ്ട് യുഎഇ നിവാസികൾ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇത് മറ്റേതൊരു വേദിയേക്കാളും ഇരട്ടി ജനപ്രിയമാക്കി. മാജിക് പ്ലാനറ്റ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ ദുബായ് അക്വേറിയവും അണ്ടർവാട്ടർ മൃഗശാലയും മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. അടുത്ത 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആകർഷണം എന്ന നിലയിൽ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജും പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തി. സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് പേരും വരും വർഷത്തിനുള്ളിൽ പാർക്ക് സന്ദർശിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടേതടക്കം 27 പവലിയനുകളിലായി 90-ലേറെ സംസ്കാരങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും 40-ലേറെ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 40,000 പ്രകടനങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്ത സീസൺ 27-ൽ 9 ദശലക്ഷം അതിഥികളെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇവർ 175-ലേറെ റൈഡുകളും ആകർഷണങ്ങളും ആസ്വദിച്ചു. 3,250-ലേറെ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഷോപ്പിങ് നടത്തുകയും അത്താഴം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ 77 കരിമരുന്ന് പ്രദർശനങ്ങളും നടന്നു. ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ 18 മുതൽ 2024 ഏപ്രിൽ 28 വരെ 194 ദിവസത്തേയ്ക്ക് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പ്രവർത്തിക്കും.

Content Summary: Global Village Selected as Most Popular Attraction in UAE