ഹജ് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് 26ന് തുടക്കം; തീർഥാടകരെ സ്വീകരിക്കാൻ സജ്ജമായി കൂടാരനഗരം

മക്ക∙ 160 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 20 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ ഇത്തവണ ഹജ് നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഹജ്, ഉംറ മന്ത്രി ഡോ. തൗഫീഖ് അൽ റബീഅ പറഞ്ഞു. തീർഥാടകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഡിയോ പുറത്തിറക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. 17 ലക്ഷം പേരുടെ വിമാന ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷൻ പൂർത്തിയായതിൽ 14 ലക്ഷംപേർ സൗദിയിൽ എത്തി.

ശേഷിച്ചവർ 25നകം എത്തും. 26ന് ഹജ് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും. 27നാണ് അറഫാ സംഗമം. തീർഥാടകരുടെ ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ 32,000 ഡോക്ടർമാരെ നിയമിച്ചു. സുഗമമായി ഹജ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയ സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിനും കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും മന്ത്രി നന്ദി പറഞ്ഞു.

ഹജ് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കായി പുണ്യ സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മശാഇർ മെട്രോ, ബസ് തുടങ്ങി സംയോജിത ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 17 ഇ–ട്രെയിനുകൾ മണിക്കൂറിൽ 72,000 തീർഥാടകരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കും. ഇതിനു പുറമെ 24,000 ബസുകളും ഇടതടവില്ലാതെ സർവീസ് നടത്തും.

1.92 ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്ററിലധികം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂടാര നഗരമായ മിനായും തീർഥാടകരെ സ്വീകരിക്കാൻ സജ്ജമായി. തീർഥാടകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം തങ്ങുന്നതും ഇവിടെയായതിനാൽ ആരോഗ്യം, സുരക്ഷ, സേവന മേഖലകളിൽ വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

