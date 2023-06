11-ാമത് രാജ്യാന്തര ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈഫ് ഫോറത്തിന് ഒക്ടോബർ 23 ന് തിരിതെളിയും

ദുബായ്∙ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി, വെബ് 3 എന്നിവയുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആഗോള ഫണ്ടുകളുടെ തലവന്മാർ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, നിക്ഷേപകർ, ബിസിനസ് ഉടമകൾ, വളർന്ന് വരുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുന്ന 11-ാമത് രാജ്യാന്തര ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ലൈഫ് ഫോറം ഒക്ടോബർ 23, 24 തീയതികളിൽ ദുബായിൽ ഒത്തുചേരും.



120 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 7,000 സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഫോറത്തിൽ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസിയിൽ വൻ തോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയ വ്യക്തികൾ പങ്കെടുക്കും.

പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ക്രിപ്‌റ്റോ വ്യവസായത്തിലെ പ്രമുഖർ നയിക്കുന്ന വിജ്ഞാനപ്രദമായ സെഷനുകളും 100 കമ്പനികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നൂതന എക്‌സ്‌പോയും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

80-ലധികം പ്രഭാഷകർ ആശയങ്ങളും അപഗ്രന്ഥങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കും

‌

പ്രധാന പ്രഭാഷകരിൽ ചിലർ

എച്ച്.ഇ. ജസ്റ്റിൻ സൺ (ട്രോണിന്റെ സ്ഥാപകൻ)

അലക്സാണ്ടർ ചെഹാഡെ (മെനയിലെ ജനറൽ മാനേജർ, ബിനാൻസ്)

സിൻസി വാങ് (ലൈറ്റ് കോയിൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സഹസ്ഥാപകനും ഡയറക്ടറും)

സെർജി ഖിട്രോവ് (ജെറ്റസ് ക്യാപ്റ്റിൽ, ലിസ്റ്റിങ് ഹെൽപ്പ് എന്നിവയുടെ സ്ഥാപകൻ)

കാൾ റൺഫെൽറ്റ് (ക്രിപ്റ്റോ സംരംഭകൻ, ക്രിപ്റ്റോജോബസ്.കോമിന്റെ സ്ഥാപകൻ)

ക്രിസ് എംഎംക്രിപ്റ്റോ (ക്രിപ്റ്റോ വ്യാപാരി, എംഎം ക്രിപ്റ്റോയുടെ സ്ഥാപകൻ)

ടോൺ വെയ്‌സ് (വ്യാപാരി, സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ, അനലിസ്റ്റ്, ജെപി മോർഗൻ ചേസിലെ മുൻ വിപി)

ഡോ. സമീർ അൽ അൻസാരി (റാസൽഖൈമ ഡിഎഒയുടെയും ഐസിസിയുടെയും സിഇഒ)

'മനോരമ10' എന്ന പ്രൊമോ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 10% കിഴിവ് ലഭിക്കും

English Summary: Crypto Whales to meet at Blockchain Life 2023 in Dubai