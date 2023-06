നാട്ടിൽ ലഹരി ഉപയോഗം; മലയാളി യുവാവ് അബുദാബി ജയിലിൽ

അബുദാബി ∙ കേരളത്തിലെ ലഹരി ഉപയോഗത്തിന് മലയാളി യുവാവ് അബുദാബി ജയിലിൽ. സന്ദർശക വീസയിൽ ഈ മാസം 3ന് എത്തിയ എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടത്.

യുഎഇയിലെത്തി മൂന്നാം ദിവസം തലകറങ്ങി വീണ 19 വയസ്സുകാരനെ ഷെയ്ഖ് ഷഖ്ബൂത്ത് മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ശരീരത്തിൽ ലഹരിയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത യുവാവിനെ അൽ വത്ബ ജയിലിലേക്കു മാറ്റി. യുഎഇയിൽ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് യുവാവ് വാദിച്ചെങ്കിലും മൂത്രപരിശോധനയിൽ ലഹരിയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതാണ് വിനയായതെന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ അമീർ കല്ലമ്പലം പറഞ്ഞു.

നാട്ടിൽ വച്ച് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാലും വിദേശ രാജ്യത്തെ നിയമമനുസരിച്ച് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നത് ജോലി തേടിപ്പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ലഹരിയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് 3 മുതൽ 28 ദിവസം വരെ ശരീരത്തിൽ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകാറുണ്ട്. യുഎഇയിൽ പിടിയിലായാൽ 1 മുതൽ 5 വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കും. ലഹരി മരുന്ന് കച്ചവടക്കാരെ 25 വർഷത്തെ തടവിനുശേഷം നാടുകടത്തും.

ജോലി തേടുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

നാട്ടിൽവച്ച് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാലും വിദേശ രാ ജ്യത്തെ നിയമമനുസരിച്ച് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നത് ജോലി തേടിപ്പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം-അമീർ കല്ലമ്പലം,സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ .

English Summary: Malayali youth jailed in Abu Dhabi for drug use in Kerala.