മക്ക/മദീന∙ ഹജ് തീർഥാടനം തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ മദീനയിലേക്കു ഹജ് വിമാനങ്ങൾ വരുന്നത് ഇന്നലെ അവസാനിച്ചു. ഇതുവരെ 8.13 ലക്ഷം പേരാണ് മദീന രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്. മക്കയിലും മദീനയിലുമായി ഇതുവരെ 16 ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേരും എത്തി.

ബാക്കി തീർഥാടകർ ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി ജിദ്ദ വഴി മക്കയിൽ എത്തും. പ്രവാചക നഗരിയായ മദീനയിൽ നേരത്തെ എത്തിയ 7 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ ചരിത്ര, സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സന്ദർശന ശേഷം മക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഹജ്ജിനു മുന്നോടിയായി ശേഷിച്ച തീർഥാടകരും മദീനയിൽനിന്ന് മക്കയിൽ എത്തും.

ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ഒന്നേമുക്കാൽ ലക്ഷം തീർഥാടകർ ഉൾപ്പെടെ ഈ വർഷം 20 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ ഹജ് നിർവഹിക്കും. ഇതിൽ 2 ലക്ഷം പേർ ആഭ്യന്തര തീർഥാടകരാണ്. കേന്ദ്ര ഹജ് കമ്മിറ്റി വഴി എത്തിയ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ഹജ് തീർഥാടകരും മദീനയിൽനിന്ന് മക്കയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായി ഇന്ത്യൻ ഹജ് മിഷൻ അറിയിച്ചു.

സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്തിയ ഏതാനും പേരാണ് നിലവിൽ മദീനയിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്. അവർ ഇന്നും നാളെയുമായി മക്കയിൽ എത്തിച്ചേരും. കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള അവസാന സംഘവും ഇന്നലെ എത്തി. ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർ അസീസിയയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.

വ്യാജ സേവന വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വീഴരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

മക്ക∙ ഹജ്ജിന്റെ മറവിൽ തട്ടിപ്പുകാരുടെ കെണിയിൽ വീഴരുതെന്ന് സൗദി പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. വിവിധ ഹജ് സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ വ്യാജ പരസ്യങ്ങളോട് തീർഥാടകർ പ്രതികരിക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗതാഗത സൗകര്യം, ബലി കൂപ്പൺ, തീർഥാടകരുടെ സമഗ്രവിവരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹജ് വള തുടങ്ങിയ സേവനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കരുത്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. തീർഥാടകർക്കു വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥാപിത സംവിധാനം (പ്രോജക്ട് ഫോർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ബലി അനിമൽസ്) സൗദിയിലുണ്ട്. adahi.org ലിങ്ക് വഴിയോ 920020193 ഫോൺ നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിയമലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ മക്ക, റിയാദ്, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് 911 എന്ന നമ്പറിലും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് 999 എന്ന നമ്പറിലും വിളിച്ച് അറിയിക്കണം.

പണപ്പിരിവിന് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയാൽ അറസ്റ്റ്

മക്ക ∙ ഹജ് ചൂഷണം ചെയ്തു പണമോ മറ്റു വസ്തുക്കളോ സംഭാവനയായി സ്വീകരിക്കുന്നത് വലിയ കുറ്റമാണെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ. ഹജ് കർമങ്ങളുടെ പവിത്രത ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും നിരോധിച്ചു. പണപ്പിരിവിനു തട്ടിപ്പുമാർഗം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും കക്ഷിക്കുവേണ്ടി മറ്റൊരാൾ സംഭാവന സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

