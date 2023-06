സലാലയിലെ ആദ്യകാല പ്രവാസി കർഷകൻ സുരേന്ദ്രൻ നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

സലാല∙ സലാലയിലെ ആദ്യ കാല പ്രവാസി കർഷകരിൽ ഒരാളായ കൊല്ലം സ്വദേശി ജി സുരേന്ദ്രൻ (82) നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. ചടയമംഗലം ഇടക്കോട് സ്വദേശിയാണ്. 45 വർഷത്തിലധികം സലാലയിൽ പ്രവാസിയായിരുന്നു. രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. നിരവധി തോട്ടങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയിരുന്നു. ഭാര്യ: നളിനി. മക്കൾ: സുനില, സുനിൽ (സലാല), സുരേഷ്. സലാലയിലുള്ള സുനിലാണ് ഇപ്പോൾ തോട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയോടെ വീട്ട് വളപ്പിൽ മ്യതദേഹം സംസ്‌കരിച്ചു. മികച്ച കർഷകനുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടിയിരുന്നു.



English Summary: Surendran, the expatriate farmer of Salalah, passed away