വൈദ്യുതി ബില്ലിലെ തുക കണ്ട് അധികൃതർ ഞെട്ടി; അന്വേഷണം, പിടികൂടിയത് ഒാൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തെ

ഫുജൈറ ∙ രണ്ട് വില്ലകളുടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് അസാധരണമാം വിധം വൻ തുകയായത് അന്വേഷിച്ച പൊലീസ് കണ്ടത് ഒാൺലൈൻ തട്ടിപ്പും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും നടത്തുന്ന കുറ്റവാളി സംഘത്തെ. പ്രതികളെ ഫുജൈറ പൊലീസ് കൈയോടെ പിടികൂ‌ടി. വൈദ്യുതി ബില്ലിലെ ചാര്‍ജ് ശരാശരി വൈദ്യുതി ഉപയോഗ പരിധിയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. ബില്ലുകളിലെ ഭീമൻ തുക കണ്ട് അന്വേഷിച്ച പൊലീസ് രണ്ട് വില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് തട്ടിപ്പും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും നടത്തുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ സംഘത്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേർന്നത്.

സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നിരവധി ഫോണുകളും കംപ്യൂട്ടറുകളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. രണ്ട് വില്ലകൾക്ക് അസാധാരണമായി ഉയർന്ന വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ വന്നപ്പോഴാണ് ഫുജൈറ അധികൃതർ ക്രിമിനൽ സംഘത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നത്. 23,000 ദിർഹമായിരുന്നു ഒരു മാസത്തെ ബില്ല്. തുടർന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഒരു സംഘടിത ക്രൈം ഗ്രൂപ്പ് വില്ലകൾ ഇലക്‌ട്രോണിക് തട്ടിപ്പുകൾക്കും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനുമായി അവരുടെ താവളമാക്കിയതായി കണ്ടെത്തി. ക്രിമിനൽ സംഘാംഗങ്ങൾ ആളുകളെ കബളിപ്പിച്ച് വൻ ലാഭം വാഗ്ധാനം ചെയ്ത് പണം പിരിക്കാൻ വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അധികൃതർ വില്ലകൾ റെയ്ഡ് ചെയ്യുകയും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ തെളിവായി ഉപയോഗിച്ച ഒട്ടേറെ കംപ്യൂട്ടറുകളും ഫോണുകളും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ഫുജൈറ ഫെഡറൽ കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചു. ഏഷ്യൻ പൗരത്വമുള്ള 10 പ്രതികൾക്ക് അഞ്ച് വർഷം തടവും 5 ദശലക്ഷം ദിർഹം പിഴയും വിധിച്ചു. ഇവരുടെ താമസസ്ഥലം സ്‌പോൺസർ ചെയ്യുകയും വില്ലകളും വാഹനങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്‌ത വാണിജ്യ കമ്പനിക്കും 50 ലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി.

വിദേശ നമ്പരുകളുപയോഗിച്ച് ഫോൺ വിളി; ഒട്ടേറെ പേർക്ക് പണം നഷ്ടം

വിവിധ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വിദേശ നമ്പറുകളിൽ വിളിച്ച് ഇവർ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 10 പ്രതികളും മറ്റൊരു അജ്ഞാത വ്യക്തിയും വെബ് ഡൊമെയ്‌നുകൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ അവരുടെ നിയമവിരുദ്ധ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പണം സമ്പാദിക്കാനും കൈവശം വയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ചിലർ നടത്തി. സംഘടിത ക്രിമിനൽ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്ന കുറ്റമാണ് പ്രതികൾ ചെയ്തത്.

പ്രതികളിലൊരാൾ ഫുജൈറയിൽ വില്ല വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നു. മറ്റൊരു വില്ല മറ്റൊരു പ്രതിയുടെ പേരിൽ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തതാണ്. മറ്റൊരു കൂട്ടുപ്രതി അവരെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത വാണിജ്യ കമ്പനിയുടെ ഉടമയും. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കാൻ ഇയാൾ വാഹനങ്ങൾ നൽകി. കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം മറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ വാണിജ്യ സ്ഥാപനം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പ്രതികൾക്കൊപ്പം പങ്കാളികളായി, കൂടാതെ ചില പ്രതികൾക്ക് രാജ്യത്ത് താമസിക്കാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തു. പിടിച്ചെടുത്ത ഉപകരണങ്ങളായ പോർട്ടബിൾ കംപ്യൂട്ടറുകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, സ്റ്റോറേജ് ടൂളുകൾ എന്നിവയും മറ്റുള്ളവയും കണ്ടുകെട്ടിയ ശേഷം അവ ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർക്ക് അയച്ചു. ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച സൈറ്റുകൾ കാണിക്കുന്നത് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരിശോധനയിൽ 35,919 ചിത്രങ്ങളും വാട്സാപ് സംഭാഷണങ്ങളും നിരവധി ഇലക്ട്രോണിക് വാലറ്റുകളും കണ്ടെത്തിയതായി അറിയിച്ചു. ഇരകളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിഡിയോകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: High electricity bill in UAE leads to the discovery of online fraud.