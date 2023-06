വേനലവധി വിദേശയാത്ര കരുതലോടെ; പുറപ്പെടും മുൻപ് ചെയ്യാനുണ്ടേറെ...

ദോഹ∙മധ്യവേനൽ അവധിക്ക് പോകുന്നവർ യാത്ര സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. വിദേശ യാത്ര നടത്തുന്നവർ യാത്രയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ, കൈവശം വേണ്ട രേഖകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയുള്ള നിർദേശങ്ങളും അധികൃതർ പങ്കുവച്ചു.

വീട് സുരക്ഷിതമാക്കാം

∙യാത്ര പോകുന്നതിന് മുൻപ് മേന്മയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ പൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീടിന്റെ വാതിൽ പൂട്ടണം. പണം, ആഭരണം തുടങ്ങി അമൂല്യമായവ വീട്ടിൽ വയ്ക്കാതെ ബാങ്കുകളിൽ സൂക്ഷിക്കണം.

∙ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ച് ബോർഡുകൾ, വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ, പ്രധാന വെള്ളത്തിന്റെ വാൽവ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഓഫാക്കണം. വീടിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയോ ബന്ധുക്കളെയോ ചുമതലപ്പെടുത്താം.

ആവശ്യമായ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ

∙പാസ്‌പോർട്ടിന് കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തെ കാലാവധിയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. സന്ദർശിക്കേണ്ട രാജ്യത്തേക്കുള്ള പ്രവേശന വീസയും കൈവശമുണ്ടാകണം.

ഖത്തറിലെ ചില എംബസികൾ 10 വയസ്സോ അതിന് മുകളിലോ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ പാസ്‌പോർട്ടിൽ അവരുടെ ഒപ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കണം. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഡ്രൈവിങ്ങിന് സന്ദർശകർക്ക് ഇന്റർനാഷനൽ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാണ്.

∙ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് ഐഡി.കാർഡ്, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, കാർ ഉടമസ്ഥാവകാശ കാർഡ്, ബാങ്ക് കാർഡ് തുടങ്ങിയ രേഖകളുടെ കാലാവധിയും പരിശോധിക്കണം.

∙ ഔദ്യോഗിക രേഖകളും വ്യക്തിഗത സാധനങ്ങളും യാത്രയിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും പാസ്‌പോർട്ട്, ഐഡി കാർഡ് എന്നിവ പണയമായി നൽകരുത്.

∙ സന്ദർശിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നം നേരിട്ടാൽ ഉടൻ സമീപത്തെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ എംബസിയിലെത്തി വിവരങ്ങൾ വിശദമാക്കണം.

∙ രാജ്യാന്തര കസ്റ്റംസ് ട്രാൻസിറ്റ് ബുക്ക് (തൃപ്തിക്യു) കൈവശം ഉണ്ടാകണം. സഞ്ചരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റിക്ക് ഗാരന്റർ എന്ന നിലയിൽ ഈ ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ചില അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കൈവശം തൃപ്തിക്യൂ നിർബന്ധമാണ്.

∙ ഏതു രാജ്യത്തേക്കാണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ സ്വന്തം എംബസികളുടെ നമ്പറും വിലാസവും കൈവശമുണ്ടാകണം.

അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ എംബസി സേവനം ഉപയോഗിക്കാം. പാസ്‌പോർട്, സന്ദർശിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ വീസ എന്നിവയുടെ പകർപ്പ് കൈവശവും ഇ-മെയിലിലും സൂക്ഷിക്കണം. പാസ്‌പോർട്ടും വീസയും നഷ്ടമായാൽ ഈ കോപ്പികൾ ഉപകരിക്കും.

യാത്ര കരുതലോടെ

∙ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് സ്വയം ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഹോട്ടലുകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, മാർക്കറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.

∙ അപരിചിതരുമായി അടുത്തിടപെഴകരുത്. യാത്രക്കിടെ ആഭരണം തുടങ്ങിയ മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. പഴ്‌സിനുള്ളിൽ പണം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുകയും കൈവശമുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.

∙ അംഗീകൃത ടാക്‌സികളെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കാവൂ. സംശയാസ്പദമായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകളും ഒഴിവാക്കണം.

∙ സന്ദർശിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിക്കണം. നിരോധിത സാധനങ്ങളുമായി യാത്ര പാടില്ല. വീട്ടുസഹായികളുമായാണ് യാത്രയെങ്കിൽ അവരുടെ വീസ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്‌പോൺസർ അന്വേഷിച്ചിരിക്കണം.

∙ സന്ദർശിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ താമസ സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയാൽ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള അനുമതി കൈവശമുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അന്വേഷണം ഉണ്ടായാൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ എംബസിയിൽ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

∙ ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങളിലെ കറൻസി നിയമപ്രകാരമുള്ള മൂല്യത്തിലേ കൈവശം വയ്ക്കാവൂ. കൂടുതൽ പണം കൈവശമുള്ളവർ കസ്റ്റംസ് ഓഫിസറെ അറിയിക്കണം.

ദീർഘദൂര വാഹനയാത്ര; മുന്നൊരുക്കം വേണം

ദോഹ∙ ദീർഘദൂര റോഡ് യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നവർ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപും യാത്രയിലും സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ ഉറപ്പാക്കണം. വാഹനാപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാവിധ മുൻകരുതലും ജാഗ്രതയും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു. അബു സമ്ര അതിർത്തി വഴി റോഡു മാർഗം സൗദി, യുഎഇ, ബഹ്‌റൈൻ തുടങ്ങിയ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുന്നവർ റോഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയണം.



യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ്

∙ വാഹനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാൻ സമഗ്ര സാങ്കേതിക പരിശോധന നടത്തണം.

∙ എല്ലാ ടയറുകളുടെയും കാലാവധി, സേഫ്റ്റി പരിശോധിക്കണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ പഴയതു മാറ്റി പുതിയ ടയറുകൾ ഇടണം.

∙ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് സൂക്ഷിക്കണം.

∙ യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ റൂട്ട് അറിയാൻ ജിപിഎസ് ഉപയോഗിക്കണം.

∙ വാഹനത്തിന്റെ എക്‌സ്ട്രാ കീ കൈവശം സൂക്ഷിക്കണം.

∙ കുട്ടികളെ പിൻസീറ്റുകളിൽ മാത്രമേ ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കാവൂ.

∙ വാഹനത്തിന്റെ ശേഷിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം അമിതമായാൽ വാഹനയാത്ര തടസ്സപ്പെടാം.

യാത്രയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ

∙ യാത്രയിലുടനീളം സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ ധരിക്കുന്നതിലൂടെ അപകടങ്ങളെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പരുക്കുകളിൽ നിന്ന് 50 ശതമാനവും മരണത്തിൽ നിന്ന് 60-70 ശതമാനവും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാം.

∙ ടാങ്കിൽ ഇന്ധനം പകുതിയിൽ താഴെ ആകാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

∙ ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. സിഗ്‌നലുകളും അടയാള ബോർഡുകളും അനുസരിച്ച് വേണം യാത്ര.

∙ ഡ്രൈവർക്ക് ക്ഷീണവും തളർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുള്ളവർ ഒപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഡ്രൈവർ തന്നെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിന്റെ ഇടവേളകളിൽ വാഹനം മാറി മാറി ഓടിക്കാം. ദീർഘദൂര യാത്രയിൽ ഒന്നിലധികം തവണ വിശ്രമിച്ചുവേണം യാത്ര ചെയ്യാൻ. രാത്രി വൈകിയുള്ള ഡ്രൈവിങ് ഒഴിവാക്കണം.

∙ റോഡിൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒട്ടകങ്ങൾ, ആടുകൾ തുടങ്ങിയവ കുറുകെ വന്നാൽ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.

∙യാത്രയിൽ അപരിചിതരായ ആളുകളെ ഒപ്പം കൂട്ടരുത്. അവരുടെ ബാഗുകളും കൈവശം വയ്ക്കരുത്.

മോശം കാലാവസ്ഥ

∙ മഴ, മൂടൽമഞ്ഞ്, പൊടിക്കാറ്റ് തുടങ്ങിയ മോശം കാലാവസ്ഥയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അമിത വേഗം പാടില്ല. റോഡിന്റെ വലതുവശത്തു കൂടി മാത്രമേ യാത്ര പാടുള്ളൂ. ഡിം ലൈറ്റുകൾ ഓൺ ചെയ്യണം. മുൻപേ പോകുന്ന വാഹനത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. മുൻപിലുള്ള വാഹനവുമായി സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കണം.

∙ ദൂരക്കാഴ്ച കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താലോ വാഹനം നിർത്തേണ്ടി വന്നാൽ റോഡിന്റെ അരികിൽ സുരക്ഷിതമായി വാഹനം നിർത്തി ഹസാഡ് ലൈറ്റുകൾ ഓൺ ചെയ്യണം. അടയാളം നൽകാതെ സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇടുന്നതും നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കണം.

English Summary: Doha Interior ministry issues safety travel tips for those going abroad for vacation