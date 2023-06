ഐസിആർഎഫ് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിച്ചു

ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിലീഫ് ഫണ്ട് (ICRF) MCSC കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കായി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിച്ചു. 2023 ജൂൺ 22-ന് അസ്കറിലെ അവരുടെ ലേബർ അക്കമഡേഷനിൽ ക്യാംപ് നടന്നു. ഏകദേശം 250 തൊഴിലാളികൾ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പും ഡോക്ടർമാരുടെ കൺസൾട്ടേഷനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. അമേരിക്കൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ, അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, അൽ റബീഹ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ഷിഫ അൽ ജസീറ മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ദാർ അൽ ഷിഫ മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ആസ്റ്റർ ക്ലിനിക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാരും പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഐസിആർഎഫ് ചെയർമാൻ ഡോ ബാബു രാമചന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെ സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി രവിശങ്കർ ശുക്ല ക്യാംപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഐസിആർഎഫ് വൈസ് ചെയർമാൻ അഡ്വ. വി കെ തോമസ്, അഡ്വൈസർ അരുൾദാസ് തോമസ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി പങ്കജ് നല്ലൂർ, മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് കൺവീനർമാരായ നാസർ മഞ്ചേരി, രാജീവൻ, മെഡിക്കൽ ക്യാംപ് ജൂൺമാസ കോഓർഡിനേറ്റർ ജവാദ് പാഷ കൂടാതെ മറ്റ് ഐസിആർഎഫ് അംഗങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു .

MCSC ലീഗൽ അഫയേഴ്‌സ് & അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ മാനേജർ അക്രം എൻ ഹഗെ, മെഡിക്കൽ ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിച്ചതിനൊപ്പം സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും ICRF-ന് നന്ദി പറഞ്ഞു. എംസിഎസ്‌സി പ്രോജക്ട് മാനേജർ റെൻസി കുര്യൻ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജർ മനോജ് കുമാർ എന്നിവരും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

അവധിക്കാലത്ത് ബഹ്‌റൈൻ സന്ദർശിക്കുന്ന അഞ്ച് ബിരുദ വിദ്യാർഥികളും ഇത്തരം ക്യാംപുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രായോഗിക പരിചയം നേടുന്നതിനായി ക്യാംപിൽ ചേർന്നു.

കോവിഡ് പാൻഡെമിക്കിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ലേബർ താമസ സൗകര്യങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാംപുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായാണ്, എല്ലാ മാസവും അവസാന വ്യാഴാഴ്ച ഇത്തരം ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഐസിആർഎഫ് ചെയർമാൻ ഡോ ബാബു രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

