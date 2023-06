ദോഹ∙ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സർക്കാർ നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്‍കാസ് ഖത്തര്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇന്‍കാസ് ഖത്തര്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ വിപിന്‍ മേപ്പയൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന പ്രതിഷേധ സംഗമത്തില്‍ ജില്ലാ, മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളും പ്രവര്‍ത്തകരും പങ്കെടുത്തു. കെ സുധാകരനെതിരെയുള്ള കള്ളക്കേസും അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അറസ്റ്റും നാണക്കേടിന്റെ പടുകുഴിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന എസ്എഫ്‌ഐയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ള പിണറായി വിജയന്റെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണെന്നും കേരള സമൂഹം ഒന്നടങ്കം ഈ നടപടി തള്ളിക്കളയുമെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി.



English Summary: Incas Qatar protesting in the arrest of K. Sudhakaran