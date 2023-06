ആണവക്കരാർ പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ; ഇയു – ഇറാൻ ചർച്ച നടത്തി

ദോഹ∙ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇറാൻ ആണവ കരാർ ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമായി. ആണവ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇറാന്റെ ഉപ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അലി ബഗേരി കനി ദോഹയിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രതിനിധിയുമായി ചർച്ച നടത്തി.

ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഹുസൈൻ അമിർ അബ്ദുല്ല ഹയാന്റെ ദോഹ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അലി ബഗേരി കനി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിദേശകാര്യ ഉപ മേധാവി എൻ റിക്വെ മോറെയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ഇറാനെതിരായ ഉപരോധം പിൻവലിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതായി അലി ബഗേരി വ്യക്തമാക്കി.

2015 ലെ ആണവ കരാർ പുനഃസ്ഥാപിക്കലാണ് ചർച്ചകളുടെ ലക്ഷ്യം. അലി ബഗേരിയും മോറെയും ദോഹയിലാണ് ചർച്ച നടത്തിയതെങ്കിലും ഖത്തർ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.

2018 മേയിൽ ട്രംപിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് യുഎസ് ഏകപക്ഷീയമായി കരാർ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറാന് മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

