പള്ളികളുടെ ചരിത്രവുമായി ഷെയ്ഖ് സൗദ് ഗാലറി

ദോഹ∙ ഷെയ്ഖ് സൗദ് ഗാലറിയിൽ എത്തിയാൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പുരാതന പള്ളി മുതൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ളവയെ വരെ അറിയാം.

മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് ആർട്ടിലെ (മിയ) ഷെയ്ഖ് സൗദ് ഗാലറിയിലാണ് 'ഖത്തറിലെ പള്ളികൾ-അന്നും ഇന്നും' പ്രദർശനം നടക്കുന്നത്.

ഔഖാഫ്-ഇസ്‌ലാമിക് മന്ത്രാലയം, മിയ, സീഷോർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രദർശനം നഗരസഭ മന്ത്രി ഡോ.അബ്ദുല്ല ബിൻ അബ്ദുല്ലസീസ് ബിൻ തുർക്കി അൽ സുബെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 100 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഖത്തറിലെ പള്ളികളുടെ പ്രാധാന്യവും പൈതൃകവും ആഘോഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രദർശനം. സന്ദർശകർക്ക് പഴയ പള്ളികളിൽ തുടങ്ങി പുതിയ പള്ളികളിലേക്കുള്ള യാത്ര കൂടിയാണിത്.

മുർവാബിലെ ഏറ്റവും പുരാതന പള്ളികൾ മുതൽ ഇന്നത്തെ പള്ളികളുടെ ആധുനിക വാസ്തുവിദ്യയും ഡിസൈനും സന്ദർശകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. രാജ്യത്തെ വിഖ്യാത ഇമാമുമാരെക്കുറിച്ചും അറിയാം. ഓഗസ്റ്റ് 12 വരെയാണ് പ്രദർശനം.

പുരാതന പള്ളികളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിൽ ഖത്തർ മ്യൂസിയം ശ്രദ്ധ നൽകുന്നുണ്ട്. 1915ൽ റുവൈസിൽ നിർമിച്ച അൽ റുവൈസ് പള്ളി, 1935 ലെ ദോഹയിലെ ബിൻ ഒബെയ്ദ്, സക്രീത്ത് പള്ളി, ജുമൈലിയയിലെ അൽ അമ്രി, അബു ധുലാഫുസുലൂഫിലെ ബാഹർ, എയ്ൻ സിനാൻ, നമാനിലെ അൽ നമാൻ, ഫുവൈറിത്ത്, 1960 ലെ അൽ ബുസെയ്യിർ എന്നീ പള്ളികളുടെ പുനരുദ്ധാരണ ങ്ങളിൽ ഖത്തർ മ്യൂസിയം ഇടപെടുന്നുണ്ട്.

