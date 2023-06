തപാൽ ഉരുപ്പടികൾ തരം തിരിക്കാൻ റോബട്ടുകളും

ദോഹ∙ തപാൽ പ്രവർത്തന മേഖലയുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാൻ പുതിയ ഓട്ടമേറ്റഡ് റോബട്ടിക് സോർട്ടിങ് സംവിധാനത്തിന് തുടക്കമിട്ട് ഖത്തർ പോസ്റ്റ്.

റോബട്ടുകളുടെ സഹായത്തോടെ തപാൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തപാൽ സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം. മണിക്കൂറിൽ 4,500 – 5,000 തപാൽ പാക്കറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളതാണിത്.

രാജ്യത്തുടനീളം സമഗ്ര കവറേജ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു പുറമെ ഖത്തർ പോസ്റ്റിന്റെ ശാഖകളിലേക്കുള്ള വിതരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർവഹിക്കും. ഇ-സർക്കാർ എൻവലപ്പുകൾ, പോസ്റ്റൽ പാർസലുകൾ, വ്യത്യസ്ത തൂക്കമുള്ള ഇ-വ്യാപാര ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങളാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

70 റോബട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പദ്ധതിയിൽ 30 കിലോ വരെ ഭാരവും 60 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള തപാൽ ചരക്കുകൾ തരംതിരിച്ചു അടുക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും. റോബട്ടുകളുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള തരംതിരിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഖത്തർ പോസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേഗം കൂട്ടും.

