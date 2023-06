ഹജ് സുരക്ഷാ പദ്ധതി: ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടികൾ ശക്തമാക്കി

മക്ക∙ മക്കയില്‍ 83 ലേറെ വ്യാജ ഹജ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതായും ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ വിദേശികളെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളില്‍ നിന്ന് സുരക്ഷാ വകുപ്പുകള്‍ തിരിച്ചയച്ചതായും പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ഡയറക്ടറും ഹജ് സുരക്ഷാ സമിതി തലവനുമായ മുഹമ്മദ് അൽ ബസ്സാമി പറഞ്ഞു.

മക്കയിൽ താമസ, തൊഴിൽ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച 5,800 ലേറെ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തീര്‍ഥാടകരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭംഗംവരുത്തുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ശക്തമായി തടയും. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഹജ് സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സൗദ് രാജകുമാരൻ അംഗീകരിച്ച സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ ക്രമം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിർണായകമാണെന്ന് അൽ ബസ്സാമി പറയുന്നു.

തീര്‍ഥാടകരുടെ വൻ തിരക്ക് മൂലം ഇന്നലെ ഹറമിലെ ജുമുഅ നമസ്‌കാരം സുരക്ഷാ വകുപ്പുകള്‍ നേരിട്ട വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിജയിച്ചു. സുരക്ഷാ കേസുകള്‍ വേഗത്തില്‍ നിരീക്ഷിക്കാനും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളോട് വേഗത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാനും സുരക്ഷാ സൈനികരുടെ ഫീല്‍ഡ് സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കേസുകളുടെയും നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോള്‍ പെട്ടെന്നുള്ള നടപ‌ടികൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പോക്കറ്റടി തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും വ്യക്തമായ ആസൂത്രണങ്ങളുണ്ട്.

