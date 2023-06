ആയിരമായിരം നന്ദി, സന്തോഷം

അബുദാബി∙ തൊഴിലാളികൾക്ക് പെരുന്നാൾ കോടി സമ്മാനിച്ച് അബുദാബി മുനിസിപ്പാലിറ്റി. ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തി നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മാനപ്പൊതി നൽകിയപ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ മുഖത്തും പെരുന്നാൾ പിറ തെളിഞ്ഞു. എമിറേറ്റിലെ 100 നിർമാണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ 1000 തൊഴിലാളികൾക്കാണ് പെരുന്നാൾ പുടവ നൽകിയത്.

ഉറ്റവരുടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷമാക്കാൻ പൊള്ളുന്ന ചൂടിലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ലഭിച്ച ഈ സമ്മാനത്തിന് ഇരട്ടിമധുരമുണ്ടെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. അപ്രതീക്ഷിതമായി പെരുന്നാൾ പുടവ സമ്മാനിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തൊഴിലാളികൾ നന്ദി പറഞ്ഞു. മാനുഷിക, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുക മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തെ നഗരസഭ എപ്പോഴും ചേർത്തുനിർത്താറുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

കൊടുംചൂടിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഉച്ചവിശ്രമം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇടവേളകളിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് തണലത്ത് വിശ്രമിക്കാനും തണുത്ത വെള്ളം ലഭ്യമാക്കാനും സൗകര്യമുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.

