ദോഹ∙ ഖത്തര്‍ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിറ്റി ബെനവലന്റ് ഫോറം (ഐസിബിഎഫ്) മുന്‍ ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റും ഇന്ത്യന്‍ കള്‍ചറല്‍ സെന്റര്‍ (ഐസിസി) മുന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ വിനോദ് വി നായര്‍ക്ക് യാത്രയയപ്പ് നല്‍കി.

ഐസിസി അശോക ഹാളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി എപ്പെക്‌സ് സംഘടനകളായ ഐസിബിഎഫ്, ഐസിസി, ഇന്ത്യന്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സെന്റര്‍ ( ഐഎസ്‌സി), ഐബിപിസി എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനത്തില്‍ ഐസിബിഎഫ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് ബാവ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഐ.സി. ബി. എഫ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വര്‍ക്കി ബോബന്‍, ഐസിസി പ്രസിഡന്റ് ഏ.പി. മണികണ്ഠന്‍, ഐഎസ്‌സി പ്രസിഡന്റ് ഇ.പി. അബ്ദുള്‍ റഹ്‌മാന്‍, ഐബിപിസി പ്രസിഡന്റ് ജാഫര്‍ സാദിഖ്, പ്രവാസി ഭാരതി സമ്മാന്‍ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ഹസ്സന്‍ ചൗഗ്ലേ, ഐസി.ബി.എഫ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദീപക് ഷെട്ടി., ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി മോഹന്‍ കുമാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിറ്റിയുടെ സ്‌നേഹോപഹാരം എപ്പെക്‌സ് സംഘടനാ പ്രസിഡന്റുമാര്‍ ചേര്‍ന്ന് സമ്മാനിച്ചു. വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും, മുതിര്‍ന്ന കമ്യൂണിറ്റി നേതാക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

