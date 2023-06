ഈ വർഷം ഹജ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ 1200 മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മക്കയിൽ

മക്ക∙ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1200 മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഈവർഷത്തെ ഹജ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മക്കയിൽ. ഇഅ്‌ലാം പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി ലൈസൻസുകൾ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നതായി ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മീഡിയ അറിയിച്ചു.

1200 മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും 81 ടിവി ചാനലുകൾക്കും 25 മീഡിയ പ്രൊഡക് ഷൻ കമ്പനികൾക്കും 13 റേഡിയോകൾക്കും 52 പത്രങ്ങൾക്കും 52 രാജ്യാന്തര ന്യൂസ് ഏജൻസികൾക്കും ഇതുവരെ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസത്തിലായിരുന്നു ഇഅ്‌ലാം വഴി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. ചിത്രമെടുക്കാനുള്ള അനുമതി, സൗദിയിലേയ്ക്ക് മീഡിയ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അനുമതി, പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ താത്കാലിക സ്റ്റുഡിയോകൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി, തത്സമ സംപ്രേഷണ വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനാനുമതി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇഅ്‌ലാം വഴിയാണ് നൽകുന്നത്. ഇതിനകം 580 മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ് എത്തിയത്. ഇവർക്ക് ഹജ് വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക ശിൽപശാലകളും സംഘടിപ്പിച്ചു. 2771 മീഡിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് കസ്റ്റംസ് പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയതെന്നും അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

English Summary: 1200 journalists in Makkah to cover Hajj this year