മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര തീർഥാടകർ ഡിജിറ്റൽ കാർഡ് സ്മാർട് ഫോണിൽ കരുതണം

മക്ക∙ മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും ഹജ് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും ആഭ്യന്തര തീർഥാടകർ തങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ കാർഡ് സ്മാർട് ഫോണിൽ കരുതുകയും സുരക്ഷാ അധികാരികളെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണെന്ന് ആഭ്യന്തര തീർഥാടകർക്കായുള്ള കമ്പനികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള കോർഡിനേഷൻ കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു.

ആഭ്യന്തര തീർഥാടകർക്കായി ഹജ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന കമ്പനികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഹജ്– ഉംറ മന്ത്രാലയം ഇത് സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തര നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നുസുക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ കാർഡ് സജീവമാക്കാനും തീർഥാടകരോട് നിർദേശിക്കണമെന്ന് കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു.

English Summary: Domestic pilgrims entering Makkah must carry the digital card on their smartphone