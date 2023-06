ബഹ്റൈനിലെ പ്രവാസി ഡോ. ജോർജ് മാത്യുവിനും ഭാര്യ അന്നമ്മ ജോർജിനും യാത്രയപ്പ് നൽകി

മനാമ∙ ബഹ്റൈനിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും, വ്യവസായിയുമായ ഡോ. ജോർജ് മാത്യുവിനും ഭാര്യ അന്നമ്മ ജോർജിനും സുഹൃത്തുക്കളും, അഭ്യുദയകാംഷികളും ചേർന്ന് യാത്രയപ്പ് നൽകി. കഴിഞ്ഞ 41 വർഷങ്ങളായി ബഹ്റൈനിലെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹികസാംസ്കാരിക, വ്യവസായിക രംഗങ്ങളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു ജോർജ് മാത്യു.

നാല് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട് പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വം വഹിച്ചു. ബിഎംബിഎഫ് ചെയർമാൻ, ഐസിആർഎഫ് ട്രഷറർ, ബഹ്റൈനിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവ്, ബഹ്‌റൈൻ കേരളീയ സമാജം പ്രസിഡന്റ്, ബഹ്‌റൈൻ സെന്‍റ് മേരീസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്‌സ് കത്തീഡ്രൽ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങി വിവിധ പദവികൾ വഹിച്ചു

ചോയിസ് അഡ്വെർടൈസിങ് മാനേജിങ്‌ ഡയറക്ടറും, ഭാര്യ അന്നമ്മ ജോർജ് അവാലി,, സൽമാനിയ ആശുപത്രികളിൽ നഴ്സായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു.

സൽമാനിലെ ഇന്ത്യൻ ഡിലൈറ്റ്‌സ്സിൽ വച്ച് നടന്ന യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനത്തിൽ സി. പി. വർഗ്ഗിസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു, യോഗത്തിന് ഷിബു ചെറിയാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു, അലക്സ് ബേബി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. തുടർന്ന് എൻ. കെ. മാത്യു, പി. വി. രാധ കൃഷ്ണപിള്ള, ഡോ. ചെറിയാൻ, സോമൻ ബേബി, ജേക്കബ് മാത്യു, കെ. എം. ചെറിയാൻ, ജോർജ് കുട്ടി, ബഷീർ അമ്പലായി, എബ്രഹാം ജോൺ, വിൻസെന്റ് ജോൺ, റിച്ചി കളത്തുരേത്ത്, രാജു കല്ലുംപുറം, എബി കുരുവിള തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

സന്തോഷ് ഡാനിയേൽ (Friends of Vazhamuttam), ജിജു വർഗ്ഗീസ് (YMCA), ജ്യോതിഷ് പണിക്കർ (UPP), അജിത് കുമാർ. കെ. എം (കുടുംബ സൗഹൃദവേദി), ബിനു കുന്നന്താനം (OICC) എന്നിവർ ഡോ. ജോർജ് മാത്യുവിനെ പൊന്നാട അണിയിച്ചു ആദരിച്ചു. അലക്സ് ബേബി, എബി കുരുവിള, റെജി അലക്സ്, സി.പി. വര്ഗീസ്, ഷിബു ചെറിയാൻ, റിച്ചി കളത്തുരേത്ത്, എൻ. കെ. മാത്യു, വിൻസെന്റ് ജോൺ, സന്തോഷ്‌ ഡാനിയേൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഉപഹാരം നൽകി.

English Summary: Farewell to George Mathew and his wife Annamma George