ലഹരിക്കേസ്: യുഎഇ ജയിലിൽ നൂറിലേറെ മലയാളികൾ

അബുദാബി∙ ലഹരിക്കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ വിവിധ ജയിലുകളിൽ നൂറു കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ. ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും മലയാളികൾ. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുക, കച്ചവടം ചെയ്യുക, ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുക, ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് അക്രമം കാട്ടുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവർക്കെതിരായ കുറ്റം.

അബുദാബി, ദുബായ്, ഷാർജ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്നവരെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ നാടു കടത്തും. പിന്നീട്, യുഎഇയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയില്ല. പുതുതായി മുറിയിൽ താമസിക്കാനെത്തിയ ആൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതു കണ്ട് അനുകരിച്ച മലയാളി ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ്. തൊഴിൽ സ്ഥാപനം പൂട്ടിയതോടെ അതിജീവനത്തിനു ലഹരി വിൽക്കാൻ ഇറങ്ങിയ മലയാളി പെൺകുട്ടിയും ജയിലിലായിയ ഇവരിൽ നിന്ന് 8 കിലോ ലഹരി പിടിച്ചെടുത്തെന്നാണ് വിവരം.

ഭർത്താവിന്റെ ലഹരി ഉപയോഗം കാരണം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അഭയം തേടേണ്ടി വന്ന മലയാളി യുവതിയും ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവ മാറ്റത്തിനു കാരണം ലഹരിയാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൗൺസലിങ്ങിനു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ട് പൊലീസ് സഹായത്തോടെ ലഹരിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടി വന്ന യുവാവും പ്രവാസി മലയാളി കുടുംബങ്ങളെ ലഹരി അടിമകളാക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ലഹരി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം കയ്യാങ്കളിയിലെത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ജയിലിലുള്ളത് മൂന്ന് മലയാളികൾ. നാട്ടിൽ നിന്നു ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ ശേഷം ആശുപത്രിയിലായ യുവാവിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

