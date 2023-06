ബലി പെരുന്നാൾ അവധി പ്രമാണിച്ച് ഷാർജയിൽ മൂന്ന് ദിവസം പൊതു വാഹന പാർക്കിങ് സൗജന്യം

ഷാർജ∙ ബലി പെരുന്നാൾ അവധി പ്രമാണിച്ച് ഷാർജയിൽ മൂന്ന് ദിവസം പൊതു വാഹന പാർക്കിങ് സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്ന് ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു.

ഈ മാസം 28 മുതൽ 30 വരെയായിരിക്കും സൗജന്യ പാർക്കിങ്. എന്നാൽ ഏഴ് ദിവസത്തെ പണമടച്ചുള്ള പാർക്കിങ് സോണുകൾക്ക് ഈ ഇളവ് ബാധകമല്ല. നീല പാർക്കിങ് വിവര ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള, വെള്ളിയാഴ്‌ചകളും അവധി ദിനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഫീസ് അടക്കാറുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത്.

