20% കിഴിവോടെ വിസ് എയറിൽ ലോകം കാണാം ; ഓഫർ ഇന്ന് അർധ രാത്രി വരെ

അബുദാബി∙ അബുദാബിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചും തിരഞ്ഞെടുത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് 20 ശതമാനം കിഴിവോടെ വിസ് എയർ അബുദാബി വേനലവധി പ്രമോഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി യുഎഇ സമയം 23.59 വരെയാണ് ബുക്കിങ്ങിനുള്ള സമയം. യാത്രാ തീയതികൾ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ലഭ്യമാണ്.

Read also: ഫിഫ ക്ലബ് ലോകകപ്പ് 2023 ന്റെ പതിപ്പ് ജിദ്ദയിൽ...



അബുദാബിയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിമാനകമ്പനിയാണ് വിസ് എയർ. വൻ നഗരങ്ങളും പ്രകൃതിരമണീയമായ കേന്ദ്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ പ്രമോഷൻ ഉപകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഈജിപ്തിലെ കയ്‌റോയിലേയ്ക്കുള്ള ജനപ്രിയ റൂട്ട് ഉൾപ്പെടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്, മധ്യേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്ക് അവധിക്കാല യാത്രയ്‌ക്കുള്ള മികച്ച നിരക്കുകൾ ഇതിനകം തന്നെ wizzair.com-ലും WIZZ മൊബൈൽ ആപ്പിലും ലഭ്യമാണ്. 179 ദിർഹം മുതൽ നിരക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു.

ഈ മേഖലയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള യാത്രാ സൗകര്യമൊരുക്കാൻ വിസ് എയർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് വിസ് എയർ അബുദാബിയുടെ ഓഫീസറും മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറുമായ ജോഹാൻ ഈദാഗൻ പറഞ്ഞു. സാംസ്കാരിക സമ്പന്നമായ നിരവധി കാഴ്ചകളിലേയ്ക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ നിരക്കിളവ് സഹായകമാകും. ഇതിനകം തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ 20 ശതമാനം കിഴിവോടെ തങ്ങൾ ബലിപെരുന്നാൾ അവധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിസ് ഫ്ലെക്‌സ് ഉപയോഗിച്ച് യാത്രക്കാർക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുൻപ് വരെ യാതൊരു ഫീസും കൂടാതെ അവരുടെ വിമാനം റദ്ദാക്കാനും നിരക്കിന്റെ 100% എയർലൈൻ ക്രെഡിറ്റിൽ ഉടനടി തിരികെ നൽകാനും കഴിയും. യുഎഇയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിസ് എയർ അബുദാബി, അലക്സാണ്ട്രിയ (ഈജിപ്ത്), അൽമാട്ടി (കസാക്കിസ്ഥാൻ), അമ്മാൻ (ജോർദാൻ), അങ്കാറ (തുർക്കി), അക്കാബ (ജോർദാൻ), ഏദൻസ് (ഗ്രീസ്), ബാക്കു എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചെലവ് കുറഞ്ഞതും കാര്യക്ഷമവുമായ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. (അസർബൈജാൻ), ബെൽഗ്രേഡ് (സെർബിയ), ബിഷ്കെക്ക് (കിർഗിസ്ഥാൻ), കയ്റോ (ഈജിപ്ത്), ദമാം (സൗദി അറേബ്യ). കുവൈത്ത് സിറ്റി (കുവൈത്ത്), കുടൈസി (ജോർജിയ), ലാർനാക്ക (സൈപ്രസ്), മനാമ (ബഹ്‌റൈൻ), മാലെ (മാലദ്വീപ്), മദീന (സൗദി അറേബ്യ), മസ്‌കറ്റ് (ഒമാൻ), നൂർ സുൽത്താൻ (കസാക്കിസ്ഥാൻ), സലാല ( ഒമാൻ), സാന്റോറിനി (ഗ്രീസ്), സമർഖണ്ഡ് (ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ), സരജേവോ (ബോസ്നിയ), സൊഹാഗ് (ഈജിപ്ത്), താഷ്കന്റ് (ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ), ടെൽ-അവീവ് (ഇസ്രായേൽ), ടിറാന (അൽബേനിയ), യെരേവൻ (അർമേനിയ) തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കാണ് വിസ് എയർ പറക്കുന്നത്. മലയാളികളടക്കം ഒട്ടേറെ യാത്രാ പ്രേമികൾ വിസ് എയറിന്‍റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: See the world on Wizz Air with 20% discount; Offer ends midnight tonight

English Summary: See the world on Wizz Air with 20% discount; Offer ends midnight tonight