ബലി പെരുന്നാളിന് യുഎഇയിൽ വേനൽമഴയ്ക്ക് സാധ്യത

അബുദാബി∙ ബലി പെരുന്നാളിന് യുഎഇയിൽ വേനൽമഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് നാഷണൽ സെന്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി (എൻഎംസി). ഈ സീസണിൽ മഴ അസ്വാഭാവികമല്ല. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച രാജ്യത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ആലിപ്പഴവർഷവും കനത്ത മഴയും റിപോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

അതേസമയം, ഇന്ന് താപനില കുറയും. നാല് ദിവസത്തെ ബലി പെരുന്നാൾ അവധിയുടെ ആദ്യദിനമായ നാളെ അറഫാ ദിനത്തിൽ രാവിലെയോടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് താഴ്ന്ന മേഘങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇന്നലെ ഖോർഫക്കാനിലെ ദൃശ്യം ഇതായിരുന്നു. ബലി പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ (ഈ മാസം 28) മഴ പെയ്യുമെന്ന് എൻസിഎം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഴക്കൻ തീരത്ത് താഴ്ന്ന മേഘങ്ങളോടെ മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷം ദിവസം നിലനിൽക്കും. മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉച്ചയോടെ സംവഹന മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയും വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയും ചില തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ആന്തരിക പ്രദേശങ്ങളിലും ഈർപ്പം ഉണ്ടാകും. മൂടൽമഞ്ഞ് രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ചയും താഴ്ന്ന മേഘങ്ങൾ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബലി പെരുന്നാൾ അവധിക്കാലം ഉൾപ്പെടെ അടുത്ത നാല് ദിവസങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തില്‍ പൊടിക്കാറ്റ് വീശുമെന്നാണ് പ്രവചനം.

English Summary: Summer rain likely in UAE for Eid-al-adha