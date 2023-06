ഇറാൻ ജയിലിലടച്ചവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇടപെട്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്

ദുബായ്∙ സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചു മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയെന്ന പേരിൽ ഇറാൻ ജയിലിൽ അടച്ച മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ദുബായ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ശ്രമം തുടങ്ങി. മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ പിടിയിലായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്കു കൈമാറി.

മോചനത്തിന് എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തുമെന്ന് ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. തൊഴിലാളികളുടെ മോചനത്തിന് അജ്മാൻ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റും ശ്രമം തുടങ്ങി. 7 മലയാളികളും 3 തമിഴ്നാട്ടുകാരും സ്പോൺസറായ അജ്മാൻ സ്വദേശിയുമാണ് പിടിയിലായത്. സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഇറാൻ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ലെന്ന് അജ്മാനിലെ മലയാളി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.

പിടിയിലാകുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ ശിക്ഷിക്കാതെ നാടുകടത്തുകയാണ് പതിവ്. സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിക്കുന്നതിന് സ്പോൺസറുടെ പേരിൽ വൻ തുക ഇറാൻ ചുമത്താറുണ്ട്. അജ്മാൻ മത്സ്യ വിപണന കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മീൻ പിടിച്ച് തുറമുഖത്ത് എത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ജയിലിലായത്. ഇറാൻ സമുദ്രാതിർത്തിയോടു ചേർന്ന് ബോട്ടുകൾ നിർത്തിയിട്ട് വല വിരിക്കുന്നത് പതിവാണ്. മീൻകൂട്ടത്തെ വലയിലാക്കാൻ ബോട്ട് അർധ വൃത്താകൃതിയിൽ ഓടിക്കും.

ഇങ്ങനെ ബോട്ട് ഓടിച്ചപ്പോഴാകാം സമുദ്രാതിർത്തി കടന്നതെന്നു കരുതുന്നു. അതിർത്തി ലംഘിച്ചാൽ യന്ത്രത്തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ബോട്ടിന്റെ എൻജിനിലേക്കു വെടിയുതിർക്കുന്നതാണ് ഇറാന്റെ രീതി. എൻജിൻ ഓഫാകുന്നതോടെ ബോട്ടുമായി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വരും. ഈ സമയം നാവിക സേന എത്തി മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും.

മുൻപ് ഇറാന്റെ മൽസ്യ ബന്ധന ബോട്ടുകൾ അജ്മാൻ തീരത്ത് എത്തി മീൻ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു നിരോധനം വന്നതോടെയാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ബോട്ടുകൾക്ക് നേരെ നടപടി കടുപ്പിച്ചതെന്നും തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു.

English Summary: 7 fishermen from Kerala detained in Iran jail Indian Consulate intervened to free.