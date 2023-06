'അവധിക്കു വന്നപ്പോൾ മടങ്ങുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്, കിടപ്പാടം പോലും സ്വന്തമായി ഇല്ല'; ആശങ്കയിൽ ഇറാനിൽ ജയിലിലായവരുടെ ബന്ധുക്കൾ

ദുബായ്∙ യുഎഇയിൽ സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചു മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇറാനിൽ ജയിലിലായ പരവൂർ കോങ്ങാൽ കൊല്ലന്റഴികം വീട്ടിൽ ഷാഹുൽ ഹമീദ്, പുതുമല ഷാഹിദ മൻസിലിൽ ഷംസീർ എന്നിവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ആശങ്കയിൽ.

ഭിന്നശേഷിക്കാരനാണ് ഷാഹുൽ ഹമീദ്. കാലിനാണു വൈകല്യം. കഴിഞ്ഞ 18നു വൈകിട്ട് ഷാഹുൽ ഹമീദ് വീട്ടിൽ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു. കടലിൽ പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞ് കരയിൽ എത്തുമ്പോൾ വിളിക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ പതിവ് സമയം പിന്നിട്ടിട്ടും ഫോൺ വന്നില്ല. അതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആശങ്കയിലായി. ഇതിനിടെയാണു ഷാഹുൽ ഹമീദിന് ഒപ്പം ഇറാനിൽ പിടിയിലായി അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിയുടെ ബന്ധുക്കൾ വിവരം അറിയിക്കുന്നത്.

അവധിക്കു നാട്ടിൽ എത്തിയശേഷം ഒരു മാസം മുൻപാണ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് യുഎഇയിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. അവിടെ ചെന്നതിനു പിന്നാലെ പനി ബാധിച്ചു. രോഗം ഭേദമായശേഷം കഴിഞ്ഞ 18നാണ് കടലിൽ പോകുന്നത്. അതിർത്തി കടന്നത് അറിയാതെ മത്സ്യബന്ധം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാൻ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത്. ജയിലിൽ ബോട്ട് ഉടമ ഒരു മുറിയിലും മറ്റുള്ള 10 പേർ മറ്റൊരു മുറിയിലുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 19 വർഷമായി ഗൾഫിൽ മത്സ്യബന്ധന ജോലിയിലാണെങ്കിലും ഇതുവരെ കിടപ്പാടം പോലും സ്വന്തമായി ഇല്ല. കുടുംബ വീട്ടിലാണ് കഴിയുന്നത്. കടൽ തീരത്തോടു ചേർന്നു വഴി പോലും ഇല്ലാത്ത വീട് തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ്. നഗരസഭയിൽ നിന്നു നേരത്തേ വീടിനു തുക അനുവദിച്ചെങ്കിലും തീരദേശ പരിപാലന നിയമം മൂലം നിർമാണം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ തുക ലാപ്സായി.

ഷാഹുൽ ഹമീദിനു വല്ലപ്പോഴുമാണ് ജോലി ലഭിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും ജോലി കാണില്ല. ആ കാലയളവിൽ ഒരു രൂപ പോലും വരുമാനം ലഭിക്കില്ല. അവസാനം അവധിക്കു വന്നപ്പോൾ ഇനി മടങ്ങുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം വീണ്ടും പോവുകയായിരുന്നു.

ഷാഹുൽ ഹമീദിനു പുറമേ ഷംസീർ. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശികളായ 5 പേരും 3 തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളും ഇവരുടെ സ്പോൺസറായ യുഎഇ സ്വദേശിയുമാണ് ഇറാനിൽ ജയിലിലായത്.

English Summary: Concerned relatives of those imprisoned in Iran