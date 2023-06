ദോഹ∙സമര്‍പ്പണത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും സ്മരണകളുമായി രാജ്യം നാളെ ബലിപെരുന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയില്‍ ഈദ് അവധിയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. പുലര്‍ച്ചെ 5.01നാണ് ഈദ് നമസ്‌കാരം. വിശ്വാസികള്‍ക്കായി 610 പള്ളികളിലും ഈദ്ഗാഹുകളിലുമാണ് ഔഖാഫ്-ഇസ്‌ലാമിക മന്ത്രാലയം പ്രാര്‍ഥനാ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പള്ളികളുടെ പേരുകള്‍, ലൊക്കേഷന്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പട്ടിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് വേദിയായ എജ്യൂക്കേഷന്‍ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിലും ഈദ് നമസ്‌കാരം നടക്കും. ഈദ് ദിനത്തില്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് പ്രാര്‍ഥനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വേഗമെത്താന്‍ പുലര്‍ച്ചെ 4.30 മുതല്‍ ദോഹ മെട്രോ സര്‍വീസ് തുടങ്ങുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈദിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തില്‍ ലുസെയ്ല്‍ പാലസില്‍ അമീര്‍ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍താനി അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കും. ഈദ് നമസ്‌കാരം കഴിഞ്ഞയുടന്‍ രാവിലെ 6.00 മുതല്‍ ഷെയ്ഖുമാര്‍, മന്ത്രിമാര്‍, ശൂറ കൗണ്‍സില്‍ സ്പീക്കര്‍, മന്ത്രാലയത്തിലെ അണ്ടര്‍സെക്രട്ടറിമാര്‍, ശൂറ കൗണ്‍സില്‍ അംഗങ്ങള്‍, പൗരന്മാര്‍, സൈനിക, പോലീസ്, സുരക്ഷാ മേധാവികളെയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നയതന്ത്ര മിഷന്‍ മേധാവികളെയും സ്വീകരിക്കും.

രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ഈദ് ദിനം മുതല്‍ വൈകുന്നേരങ്ങളില്‍ ആഘോഷപരിപാടികള്‍ ഏറെയുണ്ട്. കത്താറ കള്‍ചറല്‍ വില്ലേജില്‍ ഈദിന്റെ ആദ്യ 4 ദിവസവും വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളാണ്. സൂഖ് വാഖിഫ്, അല്‍ ഷഖബിലെ ലോഞ്ചിനസ് ഇന്‍ഡോര്‍ അറീന എന്നിവിടങ്ങളിലും നിരവധി പരിപാടികള്‍ കാണാം. സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഈദ് അവധിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. ജൂലൈ 3 വരെയാണ് അവധി. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഈദ് ദിനം മുതല്‍ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം അവധി ലഭിക്കും.

ഈദ് ദിനങ്ങളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളുടെയും ഹെല്‍ത്ത് സെന്ററുകളുടെയും പ്രവര്‍ത്തന സമയവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായി പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കാന്‍ ഗതാഗത, സുരക്ഷാ വകുപ്പുകളും ഈദ് ദിനങ്ങളില്‍ കര്‍മനിരതരാകും. ഈദ് ദിനത്തില്‍ പള്ളികള്‍ക്കും ഈദ് ഗാഹുകള്‍ക്കും മുന്‍പിലെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ഗതാഗത പൊലീസും സജീവമാകും.

ബാങ്കുകൾക്ക് 5 ദിവസം അവധി

ദോഹ∙ രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകൾക്കും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്നു മുതൽ പെരുന്നാൾ അവധി തുടങ്ങും. വാരാന്ത്യമുൾപ്പെടെ 5 ദിവസമാണ് അവധി. 27 മുതൽ 29 വരെയാണ് ഈദ് അവധി. വാരാന്ത്യ അവധിക്ക് ശേഷം ജൂലൈ 2 മുതൽ എല്ലാ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കും. ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

