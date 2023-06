ഖത്തറിൽ 5 പുതിയ പബ്ലിക് പാർക്ക് കൂടി ഉടൻ തുറക്കും

ദോഹ∙ രാജ്യത്ത് ഈ വർഷം 5 പുതിയ പബ്ലിക് പാർക്കുകൾ കൂടി തുറക്കും. നഗരസഭ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് അതോറിറ്റി (അഷ്ഗാൽ) ആണ് പാർക്കുകൾ നിർമിക്കുന്നത്. ഹസം അൽ മർക്കിയ പാർക്ക്, അൽ തുമാമ ഏരിയയിൽ 2 അൽ ഫുർജാൻ പാർക്കുകൾ എന്നിവയാണ് നിർമാണത്തിലുള്ളവ.

പാർക്കുകളുടെ 90 ശതമാനവും പൂർത്തിയായതായി ദോഹ നഗരസഭയിലെ ഗാർഡൻ വിഭാഗം മേധാവി മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല വ്യക്തമാക്കി. മൂന്നാം പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിന്റെ അവസാന പാദത്തിലോ പാർക്കുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറക്കും.

24,500 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ നിർമിക്കുന്ന ഹസം അൽ മർഖിയ പാർക്കിൽ കളിസ്ഥലം, പാർക്കിങ് സൗകര്യം, ഹരിത ഇടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അൽ തുമാമയിലെ സോൺ 46, സോൺ 50 എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് അൽഫുർജാൻ പാർക്കുകൾ നിർമിക്കുന്നത്. മറ്റ് 2 പാർക്കുകളിലൊന്ന് ദഫ്‌നയിലാണ് നിർമിക്കുക.

