ഈദ് ആഘോഷം അതിരില്ലാതെ; സംഗീത വിരുന്ന് മുതൽ കരകൗശല ശിൽപശാലകൾ വരെ

ദോഹ∙ ഈദ് ആഘോഷമാക്കാൻ കുട്ടികളുടെ സംഗീത വിരുന്ന് മുതൽ കരകൗശല ശിൽപശാലകൾ വരെയുള്ള ഖത്തർ ടൂറിസത്തിന്റെ ഈദ് ആഘോഷപരിപാടികൾക്ക് 29ന് തുടക്കമാകും. രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്കായി ഈദിയ സമ്മാനങ്ങളും. 29 മുതൽ ജൂലൈ 5 വരെ ആകർഷകങ്ങളായ നിരവധി പരിപാടികളാണ് ടൂറിസം അധികൃതർ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കുട്ടികളുടെ സംഗീത പരിപാടി, കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക ഷോ, സാംസ്‌കാരിക ശിൽപശാലകൾ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമായ പരിപാടികളാണ് ഇത്തവണ. പ്ലേസ് വിൻഡോം, മാൾ ഓഫ് ഖത്തർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആഘോഷപരിപാടികൾ. 29 മുതൽ ജൂലൈ 1 വരെ പ്ലേസ് വിൻഡോം മാളിൽ വൈകിട്ട് 4,00 മുതൽ രാത്രി 9.00 വരെ പ്രാദേശിക ഇക്കോ-ഫാമുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കരകൗശല ശിൽപശാല നടക്കും. കല, സാംസ്‌കാരികം, ഭക്ഷണം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ശിൽപശാലകൾ.

വൈകിട്ട് 5.00 മുതൽ രാത്രി 7.00 വരെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രാദേശിക ചാനലായ ബരീം ടിവിയിലെ ഇഷ്ട കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടി കാണാം. കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തൽസമയ സംഗീത ഷോ വൈകിട്ട് 5.00നും രാത്രി 7.00നും ആസ്വദിക്കാം. മാൾ ഓഫ് ഖത്തറിൽ ജൂലൈ 5ന് രാത്രി 9.00ന് പ്രശസ്ത ലബനീസ് സൂപ്പർസ്റ്റാർ വയെൽ കഫോറിയുടെ തൽസമയ പരിപാടി കാണാം. ഖത്തർ ടൂറിസത്തിന്റെ ഫ്‌ളാഗ്ഷിപ് ലൈവ് മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം ആയ ഖത്തർ ലൈവിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.

ലുസെയ്ൽ ബൗളെവാർഡിലെ ആഘോഷം നാളെ തുടങ്ങും

ദോഹ∙ വർണങ്ങൾ നിറച്ച വെടിക്കെട്ട് പ്രദർശനം മുതൽ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന അലങ്കാരങ്ങളും വിനോദ പരിപാടികളുമായി ലുസെയ്ൽ ബൗളെവാർഡിലെ ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നാളെ തുടക്കം. 28ന് രാത്രി 8.30ന് ബൗളെവാർഡിലെ അൽ സദ്ദ് സ്‌ക്വയറിൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വെടിക്കെട്ട് പ്രദർശനത്തോടെയാണ് ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം. കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന വൈവിധ്യ പരിപാടികളാണ് ഖത്തരി ദിയാറും ലുസെയ്ൽ സിറ്റിയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബൗളെവാർഡിലെ ഈദ് അലങ്കാരങ്ങളും പ്രത്യേക ദീപാലങ്കാരങ്ങളും ജൂലൈ 5 വരെ തുടരും. ഈദുൽ ഫിത്‌റിലും ബൗളെവാർഡിൽ സംഗീത, വിനോദ പരിപാടികളുമായി ഈദ് ആഘോഷം കെങ്കേമമായിരുന്നു. ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആരാധകരെ വരവേൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നവംബർ 1 മുതലാണ് 1.3 കിലോമീറ്റർ നടപ്പാതയോടു കൂടിയ ലുസെയ്ൽ ബൗളെവാർഡ് തുറന്നത്.

ഫിഫ ലോകകപ്പിനിടെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ സംഗമ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇത്. വൻകിട ബ്രാൻഡുകളുടെ റീട്ടെയ്ൽ, വിനോദ, ഡൈനിങ് സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ ഖത്തറിലെ ഏറ്റവും ആകർഷണമായ ആഡംബര, വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഖത്തർ ഇന്റർനാഷനൽ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ, ഫ്‌ളവർ ഷോ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പരിപാടികൾക്കും ബൗളെവാർഡ് ഇതിനകം വേദിയായി.

സന്ദർശകർക്കായി ഈദിയ സമ്മാനം

ദോഹ∙ അബു സമ്ര അതിർത്തി, ഹമദ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ 29ന് രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്കായി പ്രത്യേക ഈദിയ സമ്മാന പാക്കേജും വിതരണം ചെയ്യും. അറേബ്യൻ ആതിഥേയത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സന്ദർശകർക്കായി ഈദിയ സമ്മാന പാക്കേജുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നത്. കോംപ്ലിമെന്ററി വൗച്ചർ ബുക്ക്‌ലെറ്റ് ആണ് പാക്കേജിലുള്ളത്. രാജ്യത്തെ ഡസേർട്ട് ഫാൾസ് വാട്ടർ ആൻഡ് അഡൈ്വഞ്ചർ പാർക്ക്, മെഗാപൊളിസ്, കിഡ്‌സ്‌മോണ്ടോ തുടങ്ങിയ ആകർഷക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് പാക്കേജ്. ഖത്തറിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ഹയാ പോർട്ടൽ (https://www.hayya.qa/) വഴി വേണം സന്ദർശക വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം.രാജ്യത്തെ താമസ സ ൗകര്യങ്ങൾ, ഹോട്ടൽ ലൊക്കേഷനുകൾ, ഗതാഗത സൗകര്യം, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവന്റുകൾ നടക്കുന്നത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പോർട്ടലിൽ നിന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യാം.

English Summary: Qatar Tourism reveals exciting line up of events for Eid Al Adha.